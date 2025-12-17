Nicht Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern sichert sich Österreich-Deal

Der italienische Rüstungshersteller Leonardo gab am Mittwoch bekannt, dass er einen Vertrag über die Lieferung von 12 Mehrzweckflugzeugen des Typs M-346 F Block 20 an die österreichische Luftwaffe im Rahmen einer Vereinbarung mit der Direktion für Luftfahrtbewaffnung und Lufttüchtigkeit unterzeichnet hat. Das Abkommen soll den Bedarf Österreichs an Luftraum- und Territorialverteidigung sowie den Anforderungen an die militärische Pilotenausbildung decken.

Die Lieferung umfasst Flugzeuge in leichter Jagdflugzeugkonfiguration, ausgestattet nach dem neuen Block-20-Standard. Dieser beinhaltet ein Cockpit mit Großflächendisplay, aktives elektronisch gesteuertes Phased-Array-Radar, Link-16-Datenverbindung, elektronische Gegenmaßnahmensysteme und neue Waffensysteme. Der Vertrag umfasst außerdem Simulationssysteme für die Piloten- und Technikerausbildung, Ersatzteile, Bodenausrüstung sowie logistische und Wartungsunterstützung für sechs Jahre ab der Auslieferung des ersten Flugzeugs, die für 2028 geplant ist.