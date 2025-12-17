12 Flugzeuge für AUT-Luftwaffe
Nicht Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern sichert sich Österreich-Deal
Der italienische Rüstungskonzern Leonardo liefert 12 M-346 F Block 20 Flugzeuge an die österreichische Luftwaffe für die Verteidigung und das Pilotentraining. Der Vertrag umfasst auch Wartung und Ausbildungssysteme.
- Leonardo liefert 12 M-346 F Block 20 an Österreich.
- Vertrag umfasst Wartung, Ausbildung und Logistik.
- M-346 ersetzt Saab 105, dient als Trainingsflugzeug.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Der italienische Rüstungshersteller Leonardo gab am Mittwoch bekannt, dass er einen Vertrag über die Lieferung von 12 Mehrzweckflugzeugen des Typs M-346 F Block 20 an die österreichische Luftwaffe im Rahmen einer Vereinbarung mit der Direktion für Luftfahrtbewaffnung und Lufttüchtigkeit unterzeichnet hat. Das Abkommen soll den Bedarf Österreichs an Luftraum- und Territorialverteidigung sowie den Anforderungen an die militärische Pilotenausbildung decken.
Die Lieferung umfasst Flugzeuge in leichter Jagdflugzeugkonfiguration, ausgestattet nach dem neuen Block-20-Standard. Dieser beinhaltet ein Cockpit mit Großflächendisplay, aktives elektronisch gesteuertes Phased-Array-Radar, Link-16-Datenverbindung, elektronische Gegenmaßnahmensysteme und neue Waffensysteme. Der Vertrag umfasst außerdem Simulationssysteme für die Piloten- und Technikerausbildung, Ersatzteile, Bodenausrüstung sowie logistische und Wartungsunterstützung für sechs Jahre ab der Auslieferung des ersten Flugzeugs, die für 2028 geplant ist.
Der Vertrag ist Teil einer bestehenden industriellen Partnerschaft zwischen Leonardo und dem österreichischen Verteidigungsministerium, das in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 36 Hubschrauber des Typs AW169M LUH bestellt hat. Hinzu kommt die Entscheidung Österreichs, die Ausbildung seiner Kampfpiloten der Internationalen Flugschule in Decimomannu, Italien, anzuvertrauen, wo die M-346 das zentrale Schulflugzeug darstellt. Laut Leonardo wird in Österreich die M-346 F Block 20 die 2020 außer Dienst gestellte Saab 105 ersetzen und eine Doppelrolle als fortgeschrittenes Trainingsflugzeug und Kampfflugzeug für Einsätze geringer Intensität übernehmen.
Die Aktie von Leonardo ist in diesem Jahr knapp 1 Prozent im Minus und am Mittwoch bisher (13:15 MEZ) 0,73 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 46,63 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 46,79EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 13:30 Uhr) gehandelt.