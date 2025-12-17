Nvidia baut größte Serverfarm Israels – was das für Anleger bedeutet!

Die Infrastruktur für die Serverfarm wird etwa 1,5 Milliarden NIS (ca. 465 Millionen US-Dollar) kosten. Nvidia plant zudem, in die benötigte Computerausrüstung zu investieren, sodass sich die gesamten Projektkosten auf rund 4,84 Milliarden NIS (1,5 Milliarden US-Dollar) belaufen werden.

Laut Calcalist plant Nvidia, in den kommenden Tagen den Bau der größten Serverfarm Israels bekannt zu geben. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Immobilienunternehmen über die Anmietung eines Rechenzentrums, das derzeit im Industriegebiet Mevo Carmel in der Nähe von Yokneam gebaut wird.

Die neue Anlage wird etwa 30.000 Quadratmeter umfassen und einen Stromverbrauch von etwa 64 Megawatt aufweisen. Sie wird neben einer weiteren Serverfarm von Nvidia errichtet.

Diese wird die neuesten Blackwell-Prozessoren sowie einen hochmodernen Supercomputer von Nvidia beherbergen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich innerhalb von 18 Monaten nach Vertragsunterzeichnung abgeschlossen sein. Sobald fertiggestellt, wird diese Anlage das größte Laborzentrum von Nvidia außerhalb der USA sein.

Neben diesem Großprojekt gab Nvidia bereits am Montag bekannt, das KI-Softwareunternehmen SchedMD übernommen zu haben. Mit dieser Akquisition verstärkt der Chip-Hersteller seine Aktivitäten im Bereich Open-Source-Technologie und reagiert auf die zunehmende Konkurrenz im KI-Markt.

Nvidia ist zwar bekannt für seine schnellen Chips, bietet jedoch auch Open-Source-Softwarelösungen an – darunter KI-Modelle für Anwendungen wie Physiksimulationen und selbstfahrende Fahrzeuge. Die firmeneigene CUDA-Software, die unter Entwicklern weit verbreitet ist, spielt eine zentrale Rolle bei Nvidias dominierender Stellung im KI-Sektor.

SchedMD, bekannt für seine Software "Slurm", die bei der Planung großer Rechenaufgaben in Rechenzentren hilft, wird weiterhin Open-Source angeboten. Entwickler und Unternehmen können die Software kostenlos nutzen, während Nvidia Wartungs- und Engineering-Dienste verkauft.

Nvidia erklärte, dass "Slurm, das auf der neuesten Nvidia-Hardware unterstützt wird, Teil der kritischen Infrastruktur für generative KI" sei. SchedMD wurde 2010 gegründet und zählt zu seinen Kunden CoreWeave und das Barcelona Supercomputing Center. Die finanziellen Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Nach der Ankündigung der Übernahme sowie neuer Open-Source-KI-Modelle stieg die Nvidia-Aktie kurz. Die Handelswoche war aber nicht von Erfolg gekrönt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



