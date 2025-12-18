Aktien mit Sachdividenden
Kreative Dividenden: Von Bier bis Club-Mitgliedschaften
Entdecken Sie die spannende Welt der Sach-Dividenden! Manche Unternehmen belohnen Aktionäre nicht mit Geld, sondern mit einzigartigen Vorteilen - von frisch gebrautem Bier bis zu exklusiven Shareholder-Clubs.
Manche Unternehmen schütten interessante Sach-Dividenden aus. Die Gewinnbeteiligung der Aktionäre wird dann nicht in Form von Geld, sondern auf anderen Wegen möglich gemacht. Ein Beispiel dafür liefert die nicht börsennotierte Walder Bräu AG, die ihre Dividende in Form von frisch gebrautem Bier buchstäblich ausschüttet.
Grundsätzlich gibt es drei Arten an Sachdividenden: physische Produkte, Vergünstigungen und Shareholder-Clubs. Physische Produkte werden gern genutzt, wenn das Unternehmen seine eigenen Produkte an Aktionäre ausliefern kann (z. B. Bier, Halloren-Kugeln). Vergünstigungen werden gern von Unternehmen genutzt, die Dienstleistungen anbieten. Das können z. B. Rabatte bei Mietwagen, Gutscheine bei Kreuzfahrten oder Eintrittskarten sein. Manche Unternehmen bieten auch sogenannte Shareholder Clubs an, zu denen man nur dann Zugang erhält, wen man Aktionär im Unternehmen wird. Innerhalb dieser Clubs werden dann exklusive Veranstaltungen angeboten oder Aktionäre erhalten Zugang zu Sonderangeboten.
Allein die Ausschüttungen von Sachdividenden sollte kein Grund sein, eine Aktie zu kaufen. Wir haben uns darum nach Unternehmen umgesehen, deren Aktien auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bieten.
