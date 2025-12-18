    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Aktien mit Sachdividenden

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kreative Dividenden: Von Bier bis Club-Mitgliedschaften

    Entdecken Sie die spannende Welt der Sach-Dividenden! Manche Unternehmen belohnen Aktionäre nicht mit Geld, sondern mit einzigartigen Vorteilen - von frisch gebrautem Bier bis zu exklusiven Shareholder-Clubs.

    Manche Unternehmen schütten interessante Sach-Dividenden aus. Die Gewinnbeteiligung der Aktionäre wird dann nicht in Form von Geld, sondern auf anderen Wegen möglich gemacht. Ein Beispiel dafür liefert die nicht börsennotierte Walder Bräu AG, die ihre Dividende in Form von frisch gebrautem Bier buchstäblich ausschüttet. 

    Grundsätzlich gibt es drei Arten an Sachdividenden: physische Produkte, Vergünstigungen und Shareholder-Clubs. Physische Produkte werden gern genutzt, wenn das Unternehmen seine eigenen Produkte an Aktionäre ausliefern kann (z. B. Bier, Halloren-Kugeln). Vergünstigungen werden gern von Unternehmen genutzt, die Dienstleistungen anbieten. Das können z. B. Rabatte bei Mietwagen, Gutscheine bei Kreuzfahrten oder Eintrittskarten sein. Manche Unternehmen bieten auch sogenannte Shareholder Clubs an, zu denen man nur dann Zugang erhält, wen man Aktionär im Unternehmen wird. Innerhalb dieser Clubs werden dann exklusive Veranstaltungen angeboten oder Aktionäre erhalten Zugang zu Sonderangeboten. 

    Allein die Ausschüttungen von Sachdividenden sollte kein Grund sein, eine Aktie zu kaufen. Wir haben uns darum nach Unternehmen umgesehen, deren Aktien auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bieten. 

    Mehr News und infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn




    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Aktien mit Sachdividenden Kreative Dividenden: Von Bier bis Club-Mitgliedschaften Entdecken Sie die spannende Welt der Sach-Dividenden! Manche Unternehmen belohnen Aktionäre nicht mit Geld, sondern mit einzigartigen Vorteilen - von frisch gebrautem Bier bis zu exklusiven Shareholder-Clubs. Erfahren Sie, wie physische Produkte, Vergünstigungen und spezielle Clubs Aktionäre begeistern und einen neuen Weg der Gewinnbeteiligung eröffnen. Tauchen Sie ein und entdecken Sie, welche Vorteile Sie erwarten!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     