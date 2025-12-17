AfD-Antrag zu Rundfunkverträgen fällt im Landtag durch

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die AfD ist im Landtag von Sachsen-Anhalt mit einem Vorstoß gescheitert, die Rundfunkstaatsverträge zu kündigen. Das Parlament lehnte einen entsprechenden Antrag mit großer Mehrheit ab. Alle anderen Fraktionen votierten dagegen. Bei der namentlichen Abstimmung gab es 16 Ja-Stimmen, 66 Abgeordnete stimmten mit Nein.

Die AfD beklagt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine aus ihrer Sicht fehlende Objektivität, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit. "Das passiert einfach nicht mehr", sagte Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund. Er kritisierte unter anderem Ruhegeldregelungen für ehemalige Mitarbeiter und die Höhe des Rundfunkbeitrags. Seine Fraktion will einen deutlich schlankeren "Grundfunk" mit weniger Sendern.