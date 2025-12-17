Hannan bestätigt kilometerweites Goldsystem bei Previsto

Vancouver, Kanada -- Hannan Metals Limited („Hannan” oder das „Unternehmen”) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (- https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate- ... -) freut sich, neue Prospektionsergebnisse aus systematischen Feldkampagnen im Previsto-Prospektionsgebiet seines zu 100 % unternehmenseigenen Valiente-Projekts in Peru bekannt zu geben. Kanalproben haben eine kontinuierliche Goldmineralisierung über einen 1,2 km langen Abschnitt von Previsto Central bis Mirador Creek bestätigt, wobei hochgradige Strukturen nun durch mehrere Probenahmemethoden validiert wurden.

Wichtige Punkte:

Zwei bedeutende Kanalprobenergebnisse stärken nun die Zuversicht hinsichtlich eines 1 km langen mineralisierten Abschnitts von Previsto Central bis Mirador Creek, darunter: 10,5 m mit 0,5 g/t Au und 3 g/t Ag, einschließlich 4,9 m mit 1,1 g/t Au und 5 g/t Ag an der Stelle der früheren Stichprobe mit 4,8 g/t Au, was auf eine Kontinuität über 1 km bis zu den Anfang des Jahres gemeldeten 26,0 m mit 5,4 g/t Au hindeutet . 10,4 m mit 0,7 g/t Au und 4 g/t Ag, einschließlich 2,4 m mit 1,6 g/t Au und 6 g/t Ag, etwa 300 m nordöstlich des oben genannten Kanals, was wiederholte hochgradige Abschnitte über den mineralisierten Trend hinweg belegt. Neue Mineralisierung im Distriktmaßstab: 44 Kanäle mit einer Gesamtlänge von 193,5 m und 79 Gesteinsproben definieren eine weit verbreitete Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung von Mirador Creek bis Previsto Central, wobei einzelne Proben Gehalte von bis zu 2,6 g/t Au, 12 g/t Ag und 0,24 % Cu aufweisen. Neues Ziel identifiziert: Eine detaillierte Analyse unter der Leitung des auf alkalische Gold-Kupfer-Systeme spezialisierten Wirtschaftsgeologen Dr. Alan Wilson deutet auf eine potenzielle separate Wärme-/Flüssigkeitsquelle etwa 2 km südwestlich von Previsto Central am Upper Honda Creek hin, wodurch sich ein potenzielles neues Gebiet eröffnet. Aktive Feldprogramme werden fortgesetzt: Die Feldkampagne 2025 wird vor der Regenzeit in Mirador Creek und Upper Honda Creek fortgesetzt, wobei die Untersuchungsergebnisse aus Upper Palestina Creek noch ausstehen.

Michael Hudson, CEO, erklärt: „Die Identifizierung weiterer hochgradiger Goldmineralisierungen bei Mirador Creek ist ein wichtiger Meilenstein für Previsto, um das Risiko zu verringern. Als wir im Oktober über die Entdeckung einer Stichprobe mit 4,8 g/t Au 1 km südlich der zuvor in diesem Jahr beprobten hochgradigen Kanäle mit 26,0 m @ 5,4 g/t Au berichteten, stellte sich sofort die Frage, ob es sich hierbei um eine isolierte hochgradige Lagerstätte oder um Teil einer größeren mineralisierten Struktur handelte. Das heutige Kanalergebnis von 10,5 m mit 0,5 g/t Au, darunter 4,9 m mit 1,1 g/t Au an derselben Stelle, liefert einen klaren Beweis für ein robustes, kontinuierliches System.

„Was mich am meisten begeistert, ist das Ausmaß, das sich bei Previsto abzeichnet. Wir haben nun hochgradiges Gold über einen 1,2 km langen Trend zwischen Mirador Creek und Previsto Central bestätigt, wobei mehrere strukturelle Kontrollen die Mineralisierung beherbergen. Die Identifizierung einer potenziellen zweiten Wärme-/Flüssigkeitsquelle 2 km südwestlich bei Upper Honda Creek, basierend auf detaillierten geochemischen Arbeiten mit Dr. Alan Wilson, deutet darauf hin, dass wir es möglicherweise mit mehreren mineralisierten Zentren innerhalb eines viel größeren Systems im Distriktmaßstab zu tun haben.

Bislang haben wir nur 15 bis 20 % der vielversprechenden epithermalen Zone von Previsto systematisch erkundet. Dichter Dschungel und steiles Gelände machen diese Arbeit langsam und methodisch – aber jeder untersuchte Bereich hat Ergebnisse geliefert. Das Potenzial hier ist noch weitgehend unerschlossen.“

Technische Erörterung

Details zum Arbeitsgebiet

Während der jüngsten Feldkampagnen wurden zwei Hauptgebiete systematisch erkundet (Abbildungen 2 und 3):

Südlicher Bereich (Mirador Creek-Previsto Central):

Der südliche Arbeitsbereich umfasst ein 1,2 km × 0,5 km großes Polygon, das sich von der hochgradigen Fundzone Mirador Creek nach Norden bis Previsto Central erstreckt. Dieser Bereich stand im Mittelpunkt intensiver systematischer Probenahmen, nachdem am 6. Oktober eine 4,8 g/t Au-Stichprobe in Mirador Creek bekannt gegeben worden war. Die jüngste Feldkampagne sollte testen, ob dieses hochgradige Ergebnis ein Einzelfall oder Teil einer größeren zusammenhängenden mineralisierten Struktur ist.

Kanalprobenahme

Insgesamt wurden 44 Kanäle quer durch die mineralisierten Strukturen geschnitten, die 104 Einzelproben über eine Gesamtlänge von 193,5 m umfassten. Kanalproben liefern die zuverlässigsten Anhaltspunkte für die Kontinuität des Gehalts an der Oberfläche, da sie repräsentative Abschnitte quer durch die mineralisierten Zonen erfassen und keine selektiven Punktproben sind.

Element Durchschnitt Bereich Gold 0,2 g/t 0,004 – 2,6 g/t Silber 2 g/t 0,06 – 9 g/t Kupfer 240 ppm 5 – 1.250 ppm

Das herausragende Ergebnis dieses Programms ist ein 10,5 m langer Kanal mit einem Gehalt von 0,5 g/t Au und 3 g/t Ag. 195 ppm Cu, einschließlich eines höhergradigen Kerns von 4,9 m mit 1,1 g/t Au und 5 g/t Ag (unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,1 g/t). Entscheidend ist, dass dieser Kanal genau an der Stelle beprobt wurde, an der am 6. Oktober die ursprüngliche Panel-Probe mit 4,8 g/t Au gemeldet wurde. Das Ergebnis bestätigt, dass die hochgradige Mineralisierung kein isoliertes Vorkommen ist, sondern Teil einer größeren, zusammenhängenden mineralisierten Struktur von echter Bedeutung ist.

Gesteinsproben

Ergänzend zu den Kanalarbeiten wurden 79 In-situ-Gesteinsproben an freiliegenden Aufschlüssen im gesamten Arbeitsgebiet entnommen. Die Gesteinsprobenahme hilft dabei, die räumliche Ausdehnung der Mineralisierung zu definieren und neue Ziele für Folgearbeiten zu identifizieren.

Element Durchschnitt Bereich Gold 0,08 g/t 0,004 – 0,9 g/t Silber 1 g/t 0,2 – 12 g/t Kupfer 255 ppm 45 – 2.390 ppm

Die weit verbreitete Verteilung anomaler Gold-, Silber- und Kupferwerte in den Gesteinsproben deutet auf eine weitreichende hydrothermale Alteration und Mineralisierung im gesamten Gebiet hin. Erhöhte Kupferwerte von bis zu 0,24 % (2.390 ppm) lassen auf die Nähe zu einer potenziellen Porphyrquelle in der Tiefe schließen, was mit dem bei Previsto entwickelten porphyrisch-epithermalen Modell im Distriktmaßstab übereinstimmt.

Nördliches Gebiet

Der nördliche Arbeitsbereich umfasst ein 0,5 km × 0,5 km großes Polygon, das unmittelbar nördlich der hochgradigen Zone Previsto Central liegt. Dieser Bereich stellt die Fortsetzung des mineralisierten Trends über den bereits bekannten Bereich hinaus dar und wurde systematisch erkundet, um das gesamte Ausmaß der Goldanomalie zu definieren. Die Bodenchemie in diesem Gebiet bietet ein effektives Werkzeug für die erste Prospektion, da Gold, das aus der darunter liegenden Mineralisierung des Grundgesteins „ ” in das Bodenprofil transportiert wird, nachweisbare Oberflächenanomalien erzeugt, die als Leitfaden für die weitere Prospektion und Kanalprobenahme dienen.

Bodenchemie

Insgesamt wurden 7 Bodenproben im nördlichen Erweiterungsgebiet entnommen, um das bestehende Bodengitter zu vervollständigen und die Kontinuität der Goldanomalie über Previsto Central hinaus zu testen.

Element Durchschnitt Bereich Gold 0,008 g/t (8 ppb) 0,001 – 0,019 g/t (1 – 19 ppb)

Die Ergebnisse bestätigen, dass die anomalen Goldwerte nördlich der hochgradigen Zone Previsto Central anhalten, wobei die Spitzenwerte 19 ppb Au erreichen – weit über der Nachweisgrenze von 1 ppb und ein Hinweis auf eine echte Quelle im Grundgestein. Die Kontinuität der Bodenanomalie über diese nördliche Erweiterung hinweg deutet darauf hin, dass sich das darunter liegende mineralisierte System über die derzeit definierten Grenzen hinaus erstreckt und für eine Erweiterung offen bleibt.

Diese Bodenuntersuchungsergebnisse liefern wichtige Anhaltspunkte und zeigen vorrangige Gebiete für detaillierte Gesteinsprobenahmen und Kanalarbeiten in bevorstehenden Feldprogrammen auf. Das Fortbestehen der Anomalie untermauert die Interpretation, dass Previsto Central innerhalb eines größeren mineralisierten Korridors liegt und kein isoliertes Vorkommen darstellt.

Nächste Schritte

Das Team von Hannan treibt vor Beginn der Regenzeit mehrere Arbeitsbereiche aktiv voran:

Untersuchung des Upper Honda Creek – Eine detaillierte geochemische Analyse der vorhandenen Aufschlussdaten, die unter der Leitung des weltweit renommierten Wirtschaftsgeologen Dr. Alan Wilson während seines sechstägigen Feldbesuchs durchgeführt wurde, hat eine potenzielle separate Wärme-/Flüssigkeitsquelle etwa 2 km südwestlich von Previsto Central identifiziert. Dieses neue Zielgebiet steht nun im Mittelpunkt der aktuellen Feldkampagne. Erweiterungen des Mirador Creek – Weitere systematische Probenahmen zur Lokalisierung von Erweiterungen und Wiederholungen der bestätigten hochgradigen Mineralisierung entlang des Streichs und in parallelen Strukturen. Strukturelle Kartierung – Detaillierte Kartierung zum Verständnis der Kontrollen der hochgradigen Mineralisierung, die als Grundlage für die Zielausrichtung und Orientierung der Bohrlöcher dienen wird. Upper Palestina Creek Assays ausstehend – Die Ergebnisse einer 7-tägigen Feldkampagne, die ein Gebiet 0,4 km bis 1,4 km westlich von Previsto Central abdeckt, wo bisher nur sehr begrenzte Arbeiten durchgeführt wurden, stehen noch aus. Integration des Bohrprogramms – Alle Oberflächenergebnisse werden zusammengestellt und in die Zielgenerierung für das bevorstehende Bohrprogramm in Previsto integriert.

Über das Projekt Valiente

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente befindet sich im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet zeichnet sich durch eine steile Topographie an der Ostflanke der Zentralkordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel (ü. M.) aus. Das Projekt wurde 2021 im Rahmen eines umfangreichen Greenfield-Prospektionsprogramms entdeckt, das von Hannan für Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme im Hinterbogen initiiert wurde. Das Unternehmen führt seit 2021 aktive Prospektionsarbeiten in diesem Projekt durch und hat nach und nach in allen Gebieten von Interesse die erforderlichen Genehmigungen erhalten.

Im Laufe des Jahres 2021 hat Hannan 910 km2 an zu 100 % unternehmenseigenen Bergbaukonzessionen in Valiente abgesteckt und hält diese weiterhin. Diese umfassen unerforschtes Gelände mit potenziellen mineralisierten Porphyr-Zielen im zentralen Osten Perus. Das Projekt Valiente hat sich rasch von einem Greenfield-Prospektionsprojekt zu einer Multi-Prospektionsmöglichkeit entwickelt.

Bei frühen Oberflächenprospektionen wurden zwei zutage tretende Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel in Belen identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2023). Porphyrgebiete folgten schnell in Serrano Norte, Serrano und Pucacunga. In jüngerer Zeit lag der Schwerpunkt auf Previsto. In Previsto und Belen wurde ein Porphyr-Cluster auf Distriktniveau innerhalb eines Gebiets von 25 km x 10 km identifiziert, mit acht Porphyr- und/oder epithermalen Zielen, die nun genauer untersucht werden, sowie bis zu 10 Zielen in einem früheren Stadium, die noch weiter untersucht werden müssen.

Das Unternehmen verfolgt eine mehrjährige Strategie zur systematischen Prospektion und Bohruntersuchung seines umfangreichen Landpakets in diesem aufstrebenden, miteinander verbundenen Porphyr-Epithermal-Mineralgürtel aus dem Miozän.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Geologen von Hannan entnommen. Die Proben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens und über Drittanbieter mit nachverfolgbaren Paketen zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden vorbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste das Zerkleinern von 70 % auf weniger als 2 mm, das Abspalten von 250 g und das Pulverisieren der Probe auf weniger als 85 % mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern. Die Proben wurden nach der Methode ME-MS61 analysiert, einem Vier-Säuren-Aufschluss, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgte mittels ICP-MS. Gold wurde in Gestein und Böden von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer 30-g-Feuerprobencharge analysiert. Die Bodenproben wurden mit einem tragbaren XRF-Gerät (VANTA-VMR) unter Verwendung eines internen Protokolls analysiert, das die routinemäßige Verwendung von CRM und Feldduplikaten sowie 10 % Kontrollproben umfasst, die von ALS Lima analysiert wurden.

Kanalproben gelten als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierungsproben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die tatsächlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung nicht bekannt. Stichproben oder Panelproben sind naturgemäß selektiv und geben wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück wieder.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Abgrenzung großer Gold- und Kupfermineralisierungssysteme in neuen Grenzgebieten in Peru konzentriert. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Vorsitzender und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Vorstands

„Michael Hudson“

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

www.hannanmetals.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316 info@hannanmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens genannt sind. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und unterliegen daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, unterstützt weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten; die Gefahr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publizität in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Abbildung1 : Übersicht über das 910 km² große Projektgebiet Valiente in Peru.

Abbildung2 : Karte mit der ausgedehnten 5 x 5 km großen Goldanomalie bei Previsto und der Lage der aktuellen Ergebnisse im Vergleich zum Goldgebiet Cripple Creek.

Abbildung 3: Vergrößerte Karte des Arbeitsgebiets Mirador Creek mit Ergebnissen aus Boden-, Gesteinsproben und Kanalproben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Hannan Metals... Rick Rules 2020 Top Pic startet durch! Hannan Metals +1,87 % Aktie 17 Aufrufe heute Bukmop vor 1 Stunde

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.