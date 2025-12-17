    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Netflix, Allianz, Carl Zeiss Meditec & DocMorris – Analystenstimmen des Tages

    Netflix, Allianz, Carl Zeiss Meditec und DocMorris: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    • Jefferies stuft Netflix auf "Buy" mit 134 USD.
    • UBS hebt Allianz-Kursziel auf 380 Euro, bleibt neutral.
    • Goldman Sachs senkt Zeiss-Kursziel auf 54 Euro, bleibt "Buy".
    • UBS stuft DocMorris auf "Sell" wegen DM-Wettbewerb.
    Jefferies stuft Netflix auf "Buy"

    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Netflix könne den Worst Case, einen Bieterkampf um Warner Bros Discovery, offenbar umschiffen, schrieb James Heaney in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das eigene Wachstum von Netflix dürfte gesund bleiben und Synergien aus dem Kauf des Hollywood-Riesen würden noch unterschätzt.

    UBS hat das Kursziel für Allianz angehoben

    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna.

    Goldman Sachs senkt das Kursziel für Carl Zeiss Meditec 

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem am Dienstag erschienenen Resümee des jüngsten Quartalsberichts des Jenaer Medizintechnikkonzerns kappte Analyst Richard Felton seine Ergebnisschätzungen. Diese sinken bis 2028 um bis zu 9 Prozent.

    UBS stuft DocMorris auf "Sell"

    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 5,50 Franken auf "Sell" belassen. Der lang erwartete Eintritt der Drogeriekette DM in den Online-Medikamentenmarkt sei nun erfolgt, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Redcare sei im vierten Quartal insgesamt viel aktiver als DocMorris. Möglicherweise sei dies bereits auf den Start von DM-Med zurückzuführen. Bei den Schweizern seien App-Downloads und Nutzungsdaten im November gegenüber dem Vormonat gesunken.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

