Marvell Technology - Aktie steigt rasant +3,95 % - 17.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Marvell Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,95 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marvell Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,12€, mit einem Plus von +3,95 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +23,08 % bei Marvell Technology.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -6,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %. Im Jahr 2025 gab es für Marvell Technology bisher ein Minus von -34,52 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,97 % 1 Monat -4,62 % 3 Monate +23,08 % 1 Jahr -39,91 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 848 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,84 Mrd.EUR € wert.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.