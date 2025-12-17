GOLDMAN SACHS stuft Ionos auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 45,50 Euro auf "Buy" belassen. Einige Anleger könnten aus dem angepassten Ausblick des Webhosters herauslesen, dass KI-Sorgen sich langsam bewahrheiteten, schrieb Andrew Lee am Mittwoch. Er wies jedoch auf Ionos-Signale aus der Mitteilung hin. Darin heißt es, dass Ionos großes Wachstumspotential aus bereits bestehenden, aber auch aus neu eingeführten KI-Funktionen sieht, welche die existierenden Produkte ergänzten./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 25,80EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Lee

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45,50

Kursziel alt: 45,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

