Orestone schließt nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von 2,24 Mio. $ unter Beteiligung von Crescat Capital LLC ab

17. Dezember 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Börsensymbol TSX Venture Exchange: ORS) (Frankfurt: WKN: O2R2) („Orestone“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt zu geben, die ursprünglich am 10. Oktober 2025 angekündigt bzw. am 14. Oktober 2025 und 30. Oktober 2025 aktualisiert wurde.

Das Unternehmen begab 28.000.000 Einheiten („Einheiten“) zum Preis von 0,08 $ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von 2.240.000 $. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant („Warrant“). Jeder Warrant kann bis zum 16. Dezember 2026 ausgeübt und zum Preis von je 0,16 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden (die „Privatplatzierung“).

Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Stammaktien und Warrants sowie die Stammaktien, die bei Ausübung der Warrants begeben werden, sind an eine Haltedauer gebunden, die am 17. April 2026 abläuft. In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 14.070 $ gezahlt. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „Börse“).

Der strategische Aktionär Crescat Capital LLC („Crescat“) hat sich an der Privatplatzierung beteiligt und zeichnete 3.094.461 Einheiten, was einem Bruttoerlös von 247.556,88 $ entspricht. Die Beteiligung von Crescat erfolgte durch Crescat Portfolio Management im Namen seiner fünf (5) kollektiven Anlagefonds.

Bestimmte Direktoren, Führungskräfte und andere unternehmensinterne Personen („Insider-Zeichner“) zeichneten oder erwarben Anweisungsverfügung und Kontrolle über insgesamt 5.550.000 Einheiten im Rahmen der Privatplatzierung, was im Sinne der TSX Venture Exchange Policy 5.9 sowie der darin aufgenommenen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) als „Transaktion mit verbundenen Parteien“ (Related Party Transaction) gilt. Das Unternehmen hat im Hinblick auf die Beteiligung verbundener Parteien an der Privatplatzierung Ausnahmegenehmigungen von den Anforderungen der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 beansprucht, da weder der faire Marktwert des Gegenstands der Zeichnung von Einheiten durch die Insider-Zeichner noch der faire Marktwert der entsprechenden Gegenleistung mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (wie für die Zwecke von MI 61-101 berechnet) betrug. Der Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) des Unternehmens wird weitere Einzelheiten enthalten. Dieser Bericht wird nicht mehr als 21 Tage vor Abschluss der Privatplatzierung eingereicht, da die Einzelheiten der Beteiligung der Insider-Zeichner zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststanden.