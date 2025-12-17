    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Fatigue-Syndrom

    Gericht spricht Erzieherin Rente zu

    BERLIN (dpa-AFX) - Wer durch eine beruflich bedingte Virusinfektion ein Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS) entwickelt, kann Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung haben. Das hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg am 27. November in einem Einzelfall entschieden, wie jetzt bekannt wurde.

    Geklagt hatte eine Erzieherin, die an einer Grundschule im Berliner Umland tätig war, wie das Gericht in einer Mitteilung erklärt. 2012 habe sie sich am Arbeitsplatz bei Schülern mit Ringelröteln angesteckt. Nach der Infektion erkrankte sie an CFS und litt den Angaben zufolge an einer starken körperlichen und geistigen Erschöpfung. Die Berufsgenossenschaft lehnte es aber ab, die Symptome auf die Ringelröteln zurückzuführen und die Frau zu entschädigen.

    Urteil noch nicht rechtskräftig

    Daraufhin klagte die Erzieherin erfolgreich vor dem Sozialgericht Frankfurt (Oder), die Berufsgenossenschaft legte jedoch Berufung ein. Das Urteil des Landessozialgericht Berlin-Brandenburg bestätigt Teile des Urteils nun und stellt erneut fest, dass das CFS eine Folge der Virusinfektion ist. Außerdem wird die Berufsgenossenschaft zur Zahlung einer Rente wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 40 Prozent verurteilt. Das Gericht in Frankfurt (Oder) hatte ursprünglich eine zeitlich gestaffelte Rente von 60 bis 80 Prozent vorgesehen.

    Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Senat hat die Revision den Angaben zufolge nicht zugelassen. Die Klägerin und die Beklagte können beim Bundessozialgericht die Zulassung der Revision beantragen.

    Pressesprecher: Urteil hat Präzedenzwirkung

    Das Urteil gilt nur für den Einzelfall, wie Ole Beyler, Pressesprecher am Landessozialgericht, erklärt. Andere Senate könnten anders entscheiden. Trotzdem habe die Entscheidung des Gerichts eine Präzedenzwirkung: Rechtlich gesehen sei grundsätzlich auch die Anerkennung einer Covid-19-Erkrankung als Berufskrankheit möglich.

    Das Chronische Fatigue Syndrom (CFS) ist eine häufige und schwer verlaufende Multisystemerkrankung, die besonders nach Infektionen auftreten kann. Symptome sind unter anderem extreme und dauerhafte Erschöpfung und Konzentrations- und Schlafstörungen/bum/DP/stw






