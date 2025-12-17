Ausländische Soldaten in Ukraine Gegenstand von Verhandlungen

(Berichtigt werden Überschrift und erster Satz. Damit wird klargestellt, dass Peskow eine Stationierung ausländischer Truppen als Gegenstand von Verhandlungen benannt, aber keine direkte Verhandlungsbereitschaft Russlands dazu erklärt hat.)

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml sieht eine Stationierung ausländischer Truppen in der Ukraine als Gegenstand von Verhandlungen. Die russische Position zur Stationierung sei bekannt, betonte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Aber noch mal, das ist Thema der Verhandlungen", fügte er hinzu. Er ließ offen, welche Verhandlungen gemeint seien und sagte dabei nicht, dass Russland bereit sei, über Truppen aus Nato-Staaten zu sprechen.