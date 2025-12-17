    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    CPI-Tag an der Wall Street

    Alles anders? So könnten US-Aktien morgen auf die Inflationsdaten reagieren

    Morgen kommen neue Inflationsdaten aus den USA. Warum sich die Märkte diesmal anders verhalten könnten als in den vergangenen Monaten.

    • Inflationsbericht für November gilt als unbedeutend.
    • Markt erwartet geringe Schwankungen um 0,7 Prozent.
    • Fed fokussiert sich mehr auf Arbeitsmarkt als CPI.
    CPI-Tag an der Wall Street - Alles anders? So könnten US-Aktien morgen auf die Inflationsdaten reagieren
    Der mit Spannung erwartete US-Inflationsbericht (CPI) für November sorgt an den Märkten kaum noch für Bewegung. Optionshändler rechnen laut Daten von Barclays lediglich mit einer Schwankung des S&P 500 von rund 0,7 Prozent in beide Richtungen – deutlich weniger als die durchschnittliche Bewegung von rund einem Prozent, die frühere Verbraucherpreisberichte ausgelöst hatten. Nach fast drei Jahren, in denen der CPI als wichtigster Markttreiber galt, stufen viele Profis die Veröffentlichung inzwischen als "Nothingburger" (ein Ereignis ohne nennenswerte Ergebnisse) ein.

    Ein Grund für die Zurückhaltung ist der Zeitpunkt. Der Bericht erscheint verspätet und ist älter als üblich, nachdem die Datenerhebung durch den Regierungsstillstand im Oktober und November gestört wurde. Einen offiziellen CPI-Bericht für Oktober wird es nicht geben. Laut dem Bureau of Labor Statistics liefert der November-Bericht daher nur ein unvollständiges Bild, da wichtige Vergleichswerte fehlen. "Der Markt geht bereits davon aus, dass dieser Bericht entweder unbedeutend oder aus Sicht der Datenerhebung von fragwürdiger Qualität sein wird und daher ignoriert werden dürfte", zitiert Bloomberg Alexander Altmann, globaler Leiter für taktische Aktienstrategien bei Barclays.

    Zudem hat sich der Fokus der US-Notenbank verschoben. Die Federal Reserve reagiert derzeit stärker auf Signale vom Arbeitsmarkt als auf moderate Inflationsschwankungen. Die jüngsten Daten zeigen eine Abkühlung der Beschäftigung, die Arbeitslosenquote stieg im November auf den höchsten Stand seit vier Jahren. Vor diesem Hintergrund gilt es als unwahrscheinlich, dass der CPI-Bericht Einfluss auf die Fed-Sitzung im Januar haben wird. Die Märkte rechnen damit, dass die Zinsen unverändert bleiben, nachdem die Fed diese zuletzt zum dritten Mal in Folge gesenkt hatte.

    "Die wahrscheinlichen Ergebnisse haben nur sehr begrenzte Auswirkungen auf den Aktienmarkt", sagte Greg Boutle, Leiter der Aktien- und Derivatestrategie bei BNP Paribas in den USA. Und weiter: "Wir bräuchten einen Ausreißer bei den Zahlen."

    Ökonomen erwarten für November eine Inflationsrate von rund 3,1 Prozent nach 3,0 Prozent im September. Überraschungen wären erst bei deutlich höheren Werten oder einem unerwartet starken Rückgang relevant. "Wir erwarten nichts Außergewöhnliches", sagte auch Chris Zaccarelli von Northlight Asset Management.

    Zusätzlich verliert der CPI an politischer Bedeutung. Mit dem bevorstehenden Ende der Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell im Mai rechnen Händler damit, dass sein Nachfolger Zinssenkungen stärker priorisieren könnte – unabhängig von kurzfristigen Inflationsdaten. "Alle Berichte zur Inflation waren in diesem Jahr wichtig, aber im Laufe des Jahres und mit der bevorstehenden Ernennung des neuen Fed-Vorsitzenden durch Präsident Donald Trump haben sie an Bedeutung verloren", sagte Jason Coogan von Simplex Trading.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Gina Moesing
