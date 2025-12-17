UBS stuft VINCI auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Im Autobahngeschäft sei es im November schwach gelaufen, wohl teilweise wegen ungünstig liegenden Feiertagen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend. Das Flughafengeschäft des Infrastrukturkonzerns sei weiter gewachsen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 120,0EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 132
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
