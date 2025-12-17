UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Im Autobahngeschäft sei es im November schwach gelaufen, wohl teilweise wegen ungünstig liegenden Feiertagen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend. Das Flughafengeschäft des Infrastrukturkonzerns sei weiter gewachsen./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 20:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 120,0EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 132

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



