Pfizer-Aktie: KGV 8,8 und 6,7 % Dividende – jetzt zuschlagen?

US-Gesundheitswerte steuern mit einem Plus von knapp 12 Prozent auf das Ende eines guten Börsenjahres zu, während Biotechnologiewerte ( Nasdaq Biotechnology Index ) mit einem Plus von 27,2 Prozent sogar den von KI-Aktien befeuerten Nasdaq 100 (+19,6 Prozent) schlagen können.

Moderate Unternehmensbewertungen, fortgesetztes Gewinnwachstum und überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen haben Anlegerinnen und Anleger dazu veranlasst, sich hier zu engagieren.

Von dieser Entwicklung nicht profitieren konnten die Anteile von Pfizer. Trotz einer außergewöhnlich günstigen Bewertung und einer Dividendenrendite weit über dem Durchschnitt kommt die Aktie in diesem Jahr auf eine Performance von mageren -3,8 Prozent. Nun hat das Unternehmen seinen Ausblick für 2026 vorgestellt – Zeit für Anlegerinnen und Anleger, jetzt zuzuschlagen?

Insgesamt stabile, 2026 aber etwas schwächere Geschäfte erwartet

Auf einer Investorenkonferenz hat Pfizer am Dienstag eine geringfügige Anpassung seiner Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr bekanntgegeben. Das bisherige Umsatzziel von 61,0 bis 64,0 Milliarden US-Dollar wurde auf 62,0 Milliarden US-Dollar festgelegt. Das liegt unter der Markterwartung von 62,52 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 3,00 bis 3,15 US-Dollar belaufen. Damit liegt die Mittelpunktschätzung auch hier unter dem Konsens von 3,13 US-Dollar.

Für das kommende Jahr rechnet der Konzern mit geringfügig schwächeren Geschäften. Der Umsatz soll sich auf 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar belaufen. Das entspricht den Schätzungen von 61,68 Milliarden US-Dollar. Wie für das laufende Jahr legte Pfizer allerdings auch für 2026 eine Gewinnprognose unter den Erwartungen vor. Das Management hat einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 2,80 bis 3,00 US-Dollar in Aussicht gestellt und damit eine Guidance um bis zu 26 Cent unter den Analystenschätzungen vorgelegt.

Das Unternehmen hat nicht zufriedenstellenden Ausblick begründet mit dem Verlust von Exklusivrechten, der für Einbußen von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar führen könnte. Versöhnlich sollte Anlegerinnen und Anleger hingegen eine gesenkte Kostenprognose sowohl für Forschung und Entwicklung als auch für allgemeine Betriebsausgaben stimmen.

Enttäuschung über schwache Prognose, Aktie unter Druck

Diese Vorhaben misslang Pfizer jedoch. Die Aktie gab am Dienstag um 3,4 Prozent nach und wurde auch am Mittwochnachmittag mit Verlusten gehandelt. Dadurch ist die bei 25,11 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie als wichtige Unterstützung bereits wieder unter Druck geraten.

Noch ist der im April gestartete Erholungstrend aber nicht in Gefahr. Das stärkt die Turnaround-Chancen des Papieres, das sich übergeordnet in einer mehrjährigen Abwärtsbewegung befindet.

Fazit: Bewertung und Dividende laden zum Kauf ein

Auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ist die Pfizer-Aktie für 2026 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 bis 9,1 (Mittelpunkt: 8,8) bewertet. Das liegt um mehr als die Hälfte unter dem Branchendurchschnitt von 19,3. Auch gegenüber dem 5-Jahres-Mittel von 10,4 handelt die Aktie mit einem deutlichen Nachlass. Dieses Bild setzt sich über alle Kennziffern fort, wo sich Bewertungsabschläge zwischen 15 bis 55 Prozent ergeben. Das deutet auf eine strukturelle Unterbewertung der Aktie hin.

Gleichzeitig zahlt das Unternehmen mit 6,7 Prozent eine der höchsten Ausschüttungen der Pharma-Branche. Wenngleich Pfizer im kommenden Jahr mit anhaltenden Wachstumsschwierigkeiten konfrontiert sein dürfte, bietet die Aktie Anlegerinnen und Anlegern viel Gegenwert für wenig Geld.

Wer auf der Suche nach einem defensiven Depotbestandteil mit hoher Dividendenrendite ist, sollte den erneuten Rücksetzer zum Einstieg nutzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 21,75EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 15:05 Uhr) gehandelt.