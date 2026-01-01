Wohin geht die Reise für die Börse in diesem Jahr? Die besten Investmentideen!

Im Jahr 2025 haben die US-Börsen eine starke Performance gezeigt. Auch international konnten die Märkte in Europa und China zulegen, und Rohstoffe wie Gold und Silber haben sich spektakulär entwickelt. Doch was erwartet Anleger in diesem Jahr? Trotz der beeindruckenden Zahlen gibt es abseits der großen Technologieunternehmen immer noch ungenutzte Potenziale. Der Ausblick für 2026 von Barron’s sowie auf sinnvolle Investmentstrategien zeigen interessante Chancen.

Im Jahr 2026 dürften die Märkte weiterhin von mehreren Faktoren beeinflusst werden. Dazu zählen die US-Wirtschaft, die Zinssenkungen der Federal Reserve sowie die geopolitischen Entscheidungen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Wall-Street-Analysten erwarten im Schnitt für das Jahr 2026 ein Unternehmenswachstum von 14 Prozent im S&P 500. Dies stärkt die Zuversicht, dass die Märkte weiter steigen könnten – vor allem, wenn die Unternehmen ihre Gewinne realisieren können. Goldman Sachs und Morgan Stanley prognostizieren für den S&P 500 bis Ende 2026 einen Wert von etwa 7.600 beziehungsweise 7.800 Punkten.

Ein wichtiger Treiber für das Jahr 2026 bleibt die künstliche Intelligenz (KI). Laut dem Analysehaus Gartner werden die weltweiten Ausgaben für KI im Jahr 2026 die 2-Billionen-Dollar-Marke überschreiten. Dabei sind nicht nur Technologieunternehmen wie Meta, Alphabet und Microsoft wichtig, sondern auch Unternehmen aus anderen Branchen, die KI zur Steigerung ihrer Produktivität einsetzen, beispielsweise im Einzelhandel oder im Finanzsektor.

Der Blick über den Tellerrand: Small Caps und andere Sektoren

Auch abseits der großen Tech-Unternehmen könnte es attraktive Chancen geben. Small Caps, die oft von Zinssenkungen profitieren, könnten im Jahr 2026 besonders gut abschneiden. Die Unternehmen des S&P SmallCap 600 erwarten laut Analysten ein Gewinnwachstum von rund 17 Prozent. Small Caps haben oft ein besseres Wachstumspotenzial, da sie flexibler agieren können als größere Unternehmen.

Darüber hinaus bleiben Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Versorger und das Gesundheitswesen spannend. Sie bieten nicht nur Stabilität in unsicheren Zeiten, sondern auch solide Dividendenrenditen. Vor dem Hintergrund der volatileren Märkte könnte eine breite Diversifizierung in diese Sektoren sinnvoll sein.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Investmentideen: ETFs und Value-Aktien

Ein einfacher Zugang zu Small Caps und unterbewerteten Aktien wird durch den Kauf von ETFs wie dem Invesco S&P 500 Equal Weight ETF oder dem Vanguard Value ETF ermöglicht. Diese bieten eine breitere Streuung und helfen dabei, nicht nur auf Tech-Werte zu setzen. Für Value-Investoren sind Unternehmen wie Home Depot, Waste Management oder Visa besonders attraktiv, da sie solides Wachstum bei moderaten Bewertungen bieten.

Ausblick: Zinspolitik und internationales Wachstum

Mit der erwarteten Zinssenkung und den anhaltend niedrigen Ölpreisen könnten Aktien weiterhin begünstigt werden. Die Geldpolitik der US-Notenbank bleibt ein Schlüsselfaktor, ebenso wie die geopolitischen Entwicklungen. Aufgrund ihrer attraktiveren Bewertungen bieten internationale Aktien, etwa aus Europa oder Japan, ebenfalls Potenzial für 2026.

Zudem könnten Gold und andere Edelmetalle in unsicheren Zeiten eine wertvolle Ergänzung für das Portfolio darstellen.

Ergänzende Investmentideen für 2026:

Für Anleger, die in den kommenden Jahren breit aufgestellt bleiben möchten, sind verschiedene ETFs und Anleihen interessante Optionen. Hier eine Auswahl an Investmentmöglichkeiten, die laut Barron's und Bloomberg interessant sein könnten:

Aktien-ETFs für 2026 ETF WKN Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc A2QP63 Shares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR A0RPWG State Street® SPDR® Portfolio S&P 600™ SmVanguard Value ETFall Cap ETF A1XFFK Vanguard Value ETF A0H020 Anleihen-ETFs für 2026 ETF WKN iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond / IGIB A0X86L Vanguard Short-Term Corporate Bond / VCSH A1CVQC Gold-ETF für 2026 ETF WKN SPDR Gold Shares A0Q27V

Quellen: Barron's und Bloomberg



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



