Stimmen Lockerung von Gentechnik-Regeln nicht zu

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wird den geplanten lockereren EU-Regeln für Gentechnik nach Worten von Bundesumweltminister Carsten Schneider nicht zustimmen. Entscheidend sei für ihn eine klare Kennzeichnung für Verbraucher, machte er in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv deutlich.

Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich darauf geeinigt, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen. Die Neuerung muss noch formell von den EU-Staaten und dem Europaparlament bestätigt werden, die EU-Staaten wollen das am Freitag machen.