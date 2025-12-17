    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Invest Moldova

    Die Obstimporte aus der Republik Moldau sind in den letzten 5 Jahren um über 50 % gestiegen, und der Aufwärtstrend hält an

    CHISINAU, Moldau, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Moldauische Aprikosen, Kirschen sowie Pfirsiche – Sinnbild der warmen Jahreszeit – sind zunehmend auf den Tischen deutscher Verbraucher zu finden. Außerdem bleiben das ganze Jahr über Trockenfrüchte und Nüsse aus der Republik Moldau ebenso gefragt, da sie von Erzeugern stammen, die nach höchsten internationalen Standards zertifiziert sind.

    Das überrascht ganz und gar nicht: Mit 75 % landwirtschaftlicher Nutzfläche und einem ausgewogenen Klima, das sich ideal für den Anbau von Gemüse sowie Obst eignet, hat die Republik Moldau nach und nach das Vertrauen der Verbraucher gewonnen und sich als zuverlässiger Handelspartner für den deutschen Einzelhandel etabliert.

    Einige Spitzenprodukte: Tafeltrauben, Äpfel und Gewächshausgemüse

    Wer kennt sie nicht, die Tafeltrauben aus Moldau? Ihr intensives Aroma, ihre natürliche Süße sowie die Sortenvielfalt haben sie zu einem der begehrtesten Produkte der Republik Moldau gemacht. Die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in moderne Sorten, Rebpflegetechniken und Verpackungslinien, die den europäischen Normen entsprechen, haben die Spielregeln verändert.

    Äpfel runden dieses Bild ab, mit derselben Beständigkeit, die auch ihre Produktion auszeichnet. Unterstützt durch Lagerhäuser mit kontrollierter Atmosphäre (CA), erneuerte Obstplantagen sowie Kalibriertechnologien, die gleichbleibende Qualität gewährleisten, sind moldauische Äpfel über Monate auf dem Markt präsent, ohne an Qualität zu verlieren. Für die Einzelhändler ist diese Vorhersehbarkeit ein Argument, das schwer zu ignorieren ist.

    Auch die Produktion von Gewächshausgemüse – Tomaten, Gurken, Paprika – entwickelt sich in ähnlichem Tempo, unterstützt durch eine längere Vegetationsperiode sowie die schrittweise Modernisierung der Infrastruktur. Investitionen in Gewächshaustechnologien und die Auswahl von Sorten, die für den Export geeignet sind, haben dazu beigetragen, dass diese Erzeugnisse in den Programmen für die EU-Märkte immer stärker in Erscheinung treten.

    „Deutschland ist ein Prioritätsmarkt, in dem wir langfristiges Potenzial für diese Kategorie sehen. Moldauische Erzeuger haben kontinuierlich in Qualität, Zertifizierungen sowie Logistik investiert und es geschafft, wettbewerbsfähige Produkte zu liefern, die hohen Standards entsprechen", sagt Natalia Bejan, Direktorin der Investitionsagentur.

