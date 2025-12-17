JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Hartnäckige Schwäche in den USA und China belaste das zweite Quartal, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Mitte Februar. Sie rechnet nun mit einem deutlicheren organischen Umsatzrückgang als bisher./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 76,40EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
