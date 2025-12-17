JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Ausstieg bei East African Breweries Limited (EABL) und dem kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK reduziere die Verbindlichkeiten der Briten leicht und verwässere das Ergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Sie begrüßt Ersteres./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



