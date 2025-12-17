JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2300 Pence auf "Buy" belassen. Der Ausstieg bei East African Breweries Limited (EABL) und dem kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK passe zum Rückzug aus dem Brauereigeschäft auf dem Kontinent, der 2022 in Äthiopien begonnen habe, schrieb Edward Mundy am Mittwoch./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 04:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 04:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

