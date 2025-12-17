WARBURG RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 9,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 enttäusche, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Es sei eine deutlich negative Überraschung, dass sich das Unternehmen im Zucker-Geschäft selbst keine Fortschritte bei der Profitabilität zutraue./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,74 % und einem Kurs von 9,025EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 13:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,60
Kursziel alt: 9,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
