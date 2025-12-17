    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFTI Consulting AktievorwärtsNachrichten zu FTI Consulting

    Beratung trifft Technologie

    1253 Aufrufe 1253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliarden versickern: Dieser KI-Deal greift das Abrechnungssystem an

    Penguin AI und FTI Consulting bündeln ihre Kräfte. Der Deal zielt auf schnellere Abrechnung, weniger Bürokratie und spürbar bessere Liquidität für Kliniken.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kooperation von Penguin AI und FTI Consulting gestartet
    • Ziel: Effizienzsteigerung und bessere Liquidität für Kliniken
    • KI-Technologie optimiert Abrechnungsprozesse massiv
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Beratung trifft Technologie - Milliarden versickern: Dieser KI-Deal greift das Abrechnungssystem an
    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG

    Penguin AI und FTI Consulting gehen eine strategische Zusammenarbeit ein. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit von Abrechnungsprozessen im Gesundheitswesen deutlich zu steigern. Die Kooperation soll Krankenhäuser und Arztgruppen entlasten und zugleich den Mittelzufluss beschleunigen.

    Technologie trifft Beratung

    FTI Consulting integriert die KI-Plattform von Penguin AI in seine Transformationsprojekte rund um das Revenue Cycle Management. Die Lösung setzt auf spezialisierte Sprachmodelle, digitale Arbeitskräfte und autonome Agenten. Sie automatisiert unter anderem Genehmigungen, Schadenbearbeitung, Aktenzusammenfassungen und Einsprüche. Dadurch sollen Durchlaufzeiten sinken, Nacharbeiten reduziert werden und die Gesamtleistung messbar steigen.

    Fokus auf Cashflow und Effizienz

    Nach Angaben der Unternehmen hilft die Zusammenarbeit Kunden, administrative Reibungsverluste zu senken und operative Effizienz in großem Maßstab zu erreichen. Die KI unterstützt besonders bei der Bearbeitung abgelehnter Abrechnungen und bei Einspruchsverfahren. FTI Consulting bringt seine Erfahrung aus großen Klinikverbünden, Arztpraxen und Private-Equity-finanzierten Gesundheitsanbietern ein.

    Schneller Einsatz im Markt

    Durch den Zugang zu realen Abrechnungsumgebungen kann Penguin AI seine Agenten schneller ausrollen. Gleichzeitig stärkt die Partnerschaft die Marktposition des KI-Anbieters durch die Anbindung an eine globale Beratungsgesellschaft. FTI Consulting mit Sitz in den Vereinigten Staaten ist an der New Yorker Börse gelistet und beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter in 31 Ländern.

    FTI Consulting

    +2,15 %
    +4,65 %
    +5,83 %
    +6,01 %
    -12,06 %
    +13,53 %
    +57,88 %
    +394,90 %
    +1.206,83 %
    ISIN:US3029411093WKN:907337

    Stimmen der Verantwortlichen

    Penguin-AI-Chef Fawad Butt betont den Faktor Umsetzung. "Erfolgreiche Technologieeinführung dreht sich nicht nur um Werkzeuge. Es geht um Veränderungsmanagement", sagte Butt, der früher als Chief Data Officer bei Kaiser Permanente, United Healthcare und Optum tätig war. Die Zusammenarbeit ermögliche messbare Effekte im großen Stil.

    Auch bei FTI Consulting sieht man erhebliches Potenzial. "Gesundheitsanbieter stehen unter beispiellosem finanziellem Druck", sagte Dana McMurtry, Senior Managing Director im Gesundheitsbereich. Die Kombination aus Beratungsexpertise und KI-Automatisierung solle Produktivität heben, Nacharbeit reduzieren und die finanzielle Nachhaltigkeit stärken.

    Angriff auf Milliardenkosten

    Penguin AI verfolgt das Ziel, die jährlichen Ineffizienzkosten der Gesundheitsverwaltung von rund einer Billion US-Dollar zu senken. Mit der neuen Allianz erhält dieses Vorhaben zusätzliche Schlagkraft.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die FTI Consulting Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 145,5EUR auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 13:51 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 –
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Beratung trifft Technologie Milliarden versickern: Dieser KI-Deal greift das Abrechnungssystem an Penguin AI und FTI Consulting bündeln ihre Kräfte. Der Deal zielt auf schnellere Abrechnung, weniger Bürokratie und spürbar bessere Liquidität für Kliniken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     