Milliarden versickern: Dieser KI-Deal greift das Abrechnungssystem an

Penguin AI und FTI Consulting gehen eine strategische Zusammenarbeit ein. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit von Abrechnungsprozessen im Gesundheitswesen deutlich zu steigern. Die Kooperation soll Krankenhäuser und Arztgruppen entlasten und zugleich den Mittelzufluss beschleunigen.

FTI Consulting integriert die KI-Plattform von Penguin AI in seine Transformationsprojekte rund um das Revenue Cycle Management. Die Lösung setzt auf spezialisierte Sprachmodelle, digitale Arbeitskräfte und autonome Agenten. Sie automatisiert unter anderem Genehmigungen, Schadenbearbeitung, Aktenzusammenfassungen und Einsprüche. Dadurch sollen Durchlaufzeiten sinken, Nacharbeiten reduziert werden und die Gesamtleistung messbar steigen.

Fokus auf Cashflow und Effizienz

Nach Angaben der Unternehmen hilft die Zusammenarbeit Kunden, administrative Reibungsverluste zu senken und operative Effizienz in großem Maßstab zu erreichen. Die KI unterstützt besonders bei der Bearbeitung abgelehnter Abrechnungen und bei Einspruchsverfahren. FTI Consulting bringt seine Erfahrung aus großen Klinikverbünden, Arztpraxen und Private-Equity-finanzierten Gesundheitsanbietern ein.

Schneller Einsatz im Markt

Durch den Zugang zu realen Abrechnungsumgebungen kann Penguin AI seine Agenten schneller ausrollen. Gleichzeitig stärkt die Partnerschaft die Marktposition des KI-Anbieters durch die Anbindung an eine globale Beratungsgesellschaft. FTI Consulting mit Sitz in den Vereinigten Staaten ist an der New Yorker Börse gelistet und beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter in 31 Ländern.

Stimmen der Verantwortlichen

Penguin-AI-Chef Fawad Butt betont den Faktor Umsetzung. "Erfolgreiche Technologieeinführung dreht sich nicht nur um Werkzeuge. Es geht um Veränderungsmanagement", sagte Butt, der früher als Chief Data Officer bei Kaiser Permanente, United Healthcare und Optum tätig war. Die Zusammenarbeit ermögliche messbare Effekte im großen Stil.

Auch bei FTI Consulting sieht man erhebliches Potenzial. "Gesundheitsanbieter stehen unter beispiellosem finanziellem Druck", sagte Dana McMurtry, Senior Managing Director im Gesundheitsbereich. Die Kombination aus Beratungsexpertise und KI-Automatisierung solle Produktivität heben, Nacharbeit reduzieren und die finanzielle Nachhaltigkeit stärken.

Angriff auf Milliardenkosten

Penguin AI verfolgt das Ziel, die jährlichen Ineffizienzkosten der Gesundheitsverwaltung von rund einer Billion US-Dollar zu senken. Mit der neuen Allianz erhält dieses Vorhaben zusätzliche Schlagkraft.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

