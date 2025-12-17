Regionale Unterschiede bei Bevölkerung könnten zunehmen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung in der Stadt und auf dem Land wird sich nach Annahmen einer aktuellen Studie weiter verstärken. In den Großstädten, die vor allem von der Zuwanderung aus dem Ausland profitierten, sei unter den meisten berechneten Szenarien von einem weiteren Wachstum auszugehen, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden mitteilte. Dem gegenüber verlören besonders die dünn besiedelten ländlichen Kreise laut den meisten Vorausberechnungen in der Studie eher an Bevölkerung.

Für ihre Berechnungen bis 2070 hatten die Wissenschaftler den Angaben zufolge zwölf unterschiedliche Wanderungsszenarien berücksichtigt und dazu aktualisierte Daten verwendet. "Die erhebliche Zunahme regionaler Unterschiede der künftigen Bevölkerungsentwicklung und die Unsicherheit über den Umfang dieses Trends stellen Politik und Planung vor neue Herausforderungen", erklärte Mitautor Frank Swiaczny.