    Ionos präzisiert Umsatzprognose für 2025 - Zuversicht für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos plant höhere Marge, trotz Projektverzögerungen.
    • Umsatzwachstum sinkt auf 6% statt 8% Prognose.
    • 2026 soll Gewinn um 10% auf 530 Mio. Euro steigen.
    ROUNDUP - Ionos präzisiert Umsatzprognose für 2025 - Zuversicht für 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Trotz Verzögerungen bei gewissen Kundenprojekten will der Internetdienstleister Ionos in diesem Jahr profitabler wirtschaften. Der zum United-Internet-Konzern gehörende Webhoster hob deshalb am Mittwoch sein 2025er-Ziel für die Marge an. Das Umsatzwachstum fällt nun aber voraussichtlich geringer aus. An der Börse kam das nicht gut an, obwohl das Management um Unternehmenschef Achim Weiß für 2026 einen erneuten Anstieg von Erlös und operativem Ergebnis in Aussicht stellte. Die Aktie gab nach und fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang April.

    Das im MDax notierte Papier setzte damit seinen bereits seit Mitte Oktober anhaltenden Abwärtskurs fort. Nach einem Abschlag von bis zu gut 3 Prozent notierte der Anteilsschein am frühen Nachmittag noch rund ein Prozent tiefer bei 25,75 Euro. Der Kursgewinn in diesem Jahr ist durch die jüngste Schwächeperiode mittlerweile auf rund 18 Prozent geschrumpft. Noch im August hatte die Aktie mit gut 43 Euro ihren höchsten Kurs seit dem Börsengang im Februar 2023 erreicht.

    Experte Tobby Ogg von der US-Bank JPMorgan hatte bereits mit einer schwachen Börsenreaktion gerechnet. Ionos' überarbeitete Ziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeigten, dass das Wachstumstempo des Webhosters etwas geringer sei als gedacht, schrieb er in einer ersten Reaktion. Dies könne das Unternehmen zwar mit höherer Profitabilität auffangen, doch das Wachstum dürfte bei Investoren stärker im Fokus stehen.

    Die Entwicklung in den Bereichen Web Presence und Productivity sowie im Cloudgeschäft sei bisher leicht hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, teilte das Unternehmen zur Wochenmitte mit. Das Management rechnet daher mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von sechs Prozent statt der zuvor angepeilten acht Prozent.

    Die bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) wird hingegen jetzt bei etwa 36,5 Prozent erwartet - zuvor hatte Ionos rund 35 Prozent angepeilt. Deshalb bleibt das Gewinnziel auch unverändert: Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll weiterhin um zirka 17 Prozent auf rund 480 Millionen Euro steigen. Ionos bezieht sich dabei wie bisher rein auf das verbleibende Kerngeschäft und klammert das zum Verkauf stehende Geschäft mit Werbetechnologie (Adtech) aus.

    Im kommenden Jahr will Ionos dann wieder stärker wachsen und ein währungsbereinigtes Umsatzplus von sieben Prozent erzielen. Beide Unternehmensbereiche sollen dazu betragen. Der bereinigte operative Gewinn dürfte 2026 um zirka 10 Prozent auf 530 Millionen Euro wachsen.

    Rückenwind verspricht sich das Unternehmen durch sogenanntes Up- und Cross-Selling - also durch den Verkauf von höherwertigen und ergänzenden Produkten - an seine mehr als 6,6 Millionen Bestandskunden. Zudem dürfte das Unternehmen nach eigener Einschätzung auch 2026 von positiven Effekten durch die Gewinnung neuer Kunden profitieren.

    Ionos hatte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 210.000 neue Kunden hinzugewonnen, 2024 seien es nur etwas mehr als die Hälfte gewesen. Dieses vergleichsweise starke Wachstum habe sich auch im laufenden vierten Quartal fortgesetzt, hieß es weiter.

    Unterdessen sind für Andrew Lee von Goldman Sachs die überarbeiteten Ziele für 2026 und die Prognose für 2026 zwar im Rahmen der Erwartungen ausgefallen; doch könnten einige Anleger aus dem angepassten Ausblick des Webhosters herauslesen, dass Sorgen wegen der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) sich langsam bewahrheiteten, vermutete er. Er wies in diesem Zusammenhang jedoch auf weitere Signale aus der Mitteilung hin. Darin heißt es, dass Ionos großes Wachstumspotenzial aus bereits bestehenden, aber auch aus neu eingeführten KI-Funktionen sieht, welche die existierenden Produkte ergänzten./tav/stw/jha/

     

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 25,00 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,61 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +44,81 %/+83,95 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
