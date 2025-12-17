Brief des CEOs an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

zum Ende des Jahres 2025 verfügt Outcrop Silver über ein seltenes Gut: ein wirklich hochgradiges primäres Silberprojekt in Kolumbien – in einer Kategorie mit nur sehr wenigen vergleichbaren Projekten weltweit, und dies vor dem Hintergrund anhaltender Angebotsengpässe und steigender Nachfrage. Projekte wie Santa Ana erfordern Geduld, Disziplin und eine langfristige Denkweise, denn wenn sie richtig gehandhabt werden, haben sie das Potenzial, im Laufe der Zeit einen außergewöhnlichen Wert zu schaffen.

Ian Harris – President und CEO

Ende 2023 verfügte Outcrop Silver über eine definierte Ressource in Santa Ana und war fest davon überzeugt, dass das Gebiet weitaus größer war als im Modell erfasst – aber wir mussten dies noch beweisen. Genau damit begannen wir im Jahr 2024, indem wir uns vom allgemeineren Trend abwandten, uns den Zugang zu neuen Bohrgebieten sicherten und frühe Ziele in mehrere neue Entdeckungen umwandelten, die den Umfang und die Kontinuität des Systems bestätigten.

2025 war das Jahr der Umsetzung. Wir übertrafen unsere ursprüngliche Prognose von 24.000 Metern und haben bis heute mehr als 28.500 Meter gebohrt. Im Laufe des Jahres konnten wir unseren Bestand an Entdeckungen auf sechs erhöhen, bedeutende Erzgangerweiterungen realisieren, einen entscheidenden Fortschritt beim Zugang zum Land erzielen und technische Arbeiten vorantreiben, die die Wirtschaftlichkeit zukünftiger Projekte stärken.

Das Unternehmen erreichte außerdem wichtige Meilensteine, unter anderem den Wechsel an die Toronto Stock Exchange im November und den Abschluss einer überzeichneten Finanzierung in Höhe von 23 Millionen $. Wir konnten langfristiges institutionelles Kapital gewinnen, wobei Jupiter Asset Management eine Beteiligung von 9,25 % erwarb und Eric Sprott seine Aktionärsposition auf über 20 % erhöhte, was eine deutliche Verlagerung hin zu einer strategischeren, langfristig orientierten Aktionärsbasis widerspiegelt. Unterstützt durch diese Umsetzung und einen sich festigenden Silbermarkt, erzielte die Aktie von Outcrop Silver seit Jahresbeginn Kursgewinne von rund 100 % und erreichte am 11. Dezember ein 52-Wochen-Hoch von 0,47 $.

2026 ist das Jahr der Ergebnisse. Wir gehen davon aus, dass wir eine aktualisierte Ressource veröffentlichen, die die Ergebnisse von mehr als achtzehn Monaten kontinuierlicher Bohrungen widerspiegelt, das System weiter ausbauen und mit den Vorbereitungen für Studien auf Projektebene beginnen werden, deren Umfang und Profil einer bedeutenden Möglichkeit zur Erschließung von Silber gerecht werden. Mit einer nunmehr stärkeren Marktbasis beabsichtigen wir auch, eine breitere Präsenz auf den US-Kapitalmärkten zu verfolgen, um die Sichtbarkeit und Liquidität zu verbessern, während das Unternehmen weiter reift.

Diese Meilensteine sind wichtig, weil Santa Ana heute anhand des Dollarwerts pro Unze im Boden bewertet wird. Eine Seite dieser Medaille – der Silberpreis – wird von allgemeineren Marktkräften bestimmt, und das Jahr 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, welchen Hebel ein echtes Primärsilberunternehmen angesichts steigender Silberpreise hat. Die andere Seite der Medaille – die von uns definierte und risikominimierte Unzenbasis – liegt fest in unserer Kontrolle. Unsere Strategie besteht darin, die Hebelwirkung des Silberpreises zu erhalten und gleichzeitig die Unzenbasis in disziplinierten, sinnvollen Schritten zu vergrößern.

Bild 1: Investoren-Roundtable in Tolima

Von Entdeckungen zu Unzen

Das Jahr 2025 stellte im gesamten System von Santa Ana den Übergang von der entdeckungsorientierten Exploration zur disziplinierten Umsetzung dar. Während weiterhin neue hochgradige Gangsysteme hinzukamen – unter anderem Aguilar, Jimenez, La Ye, Los Mangos, Guadual und Morena –, verlagerte sich der primäre Schwerpunkt auf die Erweiterung der Streichlänge und Tiefe, die Bestätigung der Kontinuität, die Verbindung von Strukturen und die Umwandlung der Entdeckungen in ressourcenbereite Unzen. Dieser Ansatz stärkte die technische Grundlage des Projekts, erweiterte den Umfang der bekannten Mineralisierung und positionierte Santa Ana derart, dass wir eine wesentlich robustere Ressourcenaktualisierung auf der Grundlage von Kontinuität, Wiederholbarkeit und Umsetzung statt isolierter Abschnitte vornehmen konnten.

Bild 2: Bohrergebnisse

Im Folgenden einige Highlights der Exploration in diesem Jahr:

- Aguilar wurde auf mehr als 1.250 Meter entlang Streichrichtung und mehr als 250 Meter vertikal erweitert, unterstützt durch parallele Gänge wie Aguilar North und Aguilar HW, durch die der Umfang bedeutend zunahm.

- In Jimenez wurde eine starke hochgradige Mineralisierung über 500 Meter bestätigt, begleitet von zusätzlichem Potenzial durch die parallele Struktur Jimenez North.

- La Ye und La Lupe entwickelten sich zu einem miteinander verbundenen Gangsystem mit mehreren hochgradigen Abschnitten und einer ausgezeichneten Kontinuität über mehr als 700 Meter.

- In Los Mangos gab es mit Bohrloch DH459 das bislang bedeutendste Step-out, das eine wahre Mächtigkeit von 12,03 Metern mit einem Gehalt von 736 g/t Ag und 3,41 g/t Au ergab. Dieses Ergebnis bestätigt die Stärke der hochgradigen Mineralisierung weit südlich des bestehenden Ressourcengebiets.

- Guadual und Morena lieferten weitere hochgradige Entdeckungen, die das großflächige Potenzial von Santa Ana weiter bestätigen.

Bild 3: Los Mangos, Bohrloch DH459 von 195,41 bis 195,92 Metern bohrlochabwärts

Bild 4: Aguilar, Bohrloch DH369 von 164,00 bis 164,63 Metern bohrlochabwärts

Bild 5: Bohrplattform

Bild 6: Geologin des Projekts bei der Analyse von Kernproben im Feld

Technische Arbeiten zur Unterstützung der zukünftigen Wirtschaftlichkeit

Santa Ana zeigt weiterhin eine charakteristische Kombination aus hohem Erzgehalt und hohem Gewinnungsgrad. Metallurgische Testarbeiten bestätigten erneut außergewöhnliche Gewinnungsgrade von 96,3 Prozent für Silber und 98,5 Prozent für Gold.1 Diese Ergebnisse unterstützen das Potenzial für ein hochwertiges Mineralkonzentrat ohne unerwünschte Metalle2 und stärken die Grundlage für zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudien.

Darüber hinaus belegten sensorbasierte Tests zur Erzsortierung von Material aus La Porfia das Potenzial einer Vorkonzentration in einem frühen Stadium, um den Erzgehalt zu erhöhen und Abraum auszusortieren, was die zukünftige Effizienz und Verbesserungen der Umweltbilanz unterstützt.3

Partnerschaften mit Gemeinden und Behörden, die die Umsetzung ermöglichen

Die Umsetzung in Santa Ana im Jahr 2025 wurde durch langjährige Partnerschaften mit der Gemeinde und zunehmende Anerkennung auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene ermöglicht. Diese Beziehungen sind von grundlegender Bedeutung für einen ununterbrochenen Zugang, zügige Genehmigungsverfahren und die langfristige Wertschöpfung in Kolumbien.

Im Laufe des Jahres wurden die Landzugangsvereinbarungen von 112 im Jahr 2024 auf 233 Grundstücke ausgeweitet, was ganzjährige Bohrungen im gesamten Bezirk ermöglichte. Dieser Fortschritt wurde durch einen nachhaltigen und transparenten Dialog unterstützt, unter anderem mehr als 75 formelle Gespräche mit den Gemeinden und Treffen mit Interessengruppen, bei denen der Fokus auf Zuhören, Abstimmung und gemeinsamer Planung und nicht auf einseitiger Kommunikation lag.

Nach sechs Jahren kontinuierlicher Partnerschaft mit den Gemeinden Falan und Frías hat Outcrop eine Vertrauensbasis geschaffen, die das Umsetzungsrisiko erheblich verringert. Unsere Gemeindeprogramme konzentrieren sich bewusst mehr auf den Aufbau von Kapazitäten als auf kurzfristige Unterstützung. Im Jahr 2025 erreichten diese Bemühungen fast 400 Teilnehmer durch Bildungs-, technische Schulungs- und Erwachsenenbildungsinitiativen, die darauf abzielten, lokale Kompetenzen, berufliche Chancen und die Fähigkeit der Gemeinden zu stärken, sich zielführend an langfristigen wirtschaftlichen Aktivitäten zu beteiligen.

Wir arbeiten außerdem als Vermittler mit lokalen Führungspersönlichkeiten zusammen, um gemeinsame Prioritäten voranzubringen. Im Jahr 2025 umfasste dies die Zusammenarbeit bei 49 kommunalen Infrastrukturinitiativen, Straßenausbesserungen in 32 lokalen Gemeinden, die sowohl von den Anwohnern als auch von unseren Betrieben genutzt werden, sowie die gemeinsame Entwicklung von sieben prioritären kommunalen Projekten, die darauf abzielen, externe Finanzmittel zu erschließen und einen langfristigen öffentlichen Nutzen zu erzielen.

In Anerkennung dieses operativen Modells wurde Santa Ana von der Regierung von Tolima offiziell als eines von 26 Unternehmen anerkannt, die zur regionalen Wirtschaftsentwicklung beitragen, was das Vertrauen der Institutionen in unseren Ansatz und unseren langfristigen Entwicklungsweg stärkt.

Bild 7: Geologe für einen Tag

Bild 8: Einbeziehung der Gemeinden

Bild 9: Die Regierung von Tolima würdigt Outcrop Silver für seinen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsentwicklung und für verantwortungsbewusste Investitionen.

Reifende Marktplattform und Aktionärsbasis

Im Jahr 2025 schaffte Outcrop Silver erfolgreich den Sprung von der TSX Venture Exchange an die Toronto Stock Exchange, was einen wichtigen Schritt in der Reifung des Unternehmens darstellte. Dieser Übergang ist Ausdruck des Umfangs der Aktivitäten in Santa Ana, der Stärke unserer Unternehmensführung und der Entwicklung von Outcrop von einem Explorationsunternehmen in der Frühphase zu einem Unternehmen, das einen klaren Wachstums- und Entwicklungsweg verfolgt.

Während des gesamten Jahres 2025 überwachten wir die Entwicklung unserer Aktionärsbasis und unserer Handelsaktivitäten aktiv mithilfe von Depot- und Marktanalysen von Drittanbietern. Diese Daten zeigen einen kontinuierlichen Netto-Kaufzuwachs von in den USA ansässigen Investoren sowohl über die kanadische Börse als auch eine anhaltende Liquidität auf dem OTC-Markt. Ende 2025 gab es in mehreren Wochen bedeutende Nettokäufe der US-Depotstelle (DTC), und die Verwahrung in den USA macht nun ca. ein Fünftel der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens aus. Diese Akkumulation erfolgte parallel zu einem Anstieg der institutionellen Beteiligung und trägt eher einer längerfristigen Positionierung als kurzfristigen Handelsgeschäften Rechnung.

Diese Trends deuten darauf hin, dass die Aktionärsbasis von Outcrop zunehmend internationaler wird und sich institutionell verankert. Angesichts dieser Grundlage bereiten wir uns darauf vor, eine vollständige Börsennotierung in den USA einzuleiten, beispielsweise an der NYSE American oder der Nasdaq. Der Ausbau unserer Präsenz auf dem US-Markt soll die Zugänglichkeit für bestehende und potenzielle Aktionäre verbessern, unseren Handelsplatz an den Ort der Nachfrage anpassen und dem Profil eines wachsenden, hochwertigen Unternehmens für die primäre Silbererschließung besser Rechnung tragen.

Stärkung der Bilanz und Ausbau der institutionellen Beteiligung

Im Jahr 2025 stärkte Outcrop Silver seine Bilanz erheblich durch eine Reihe disziplinierter Finanzierungsinitiativen, die am 3. Oktober 2025 in einem aufgestockten öffentlichen Emissionsangebot im Wert von 23 Millionen $ gipfelten. Diese Finanzierung verbesserte die finanzielle Flexibilität des Unternehmens signifikant und versetzte Outcrop in die Lage, wichtige wertbestimmende Katalysatoren zu finanzieren und gleichzeitig die Kapitaldisziplin aufrechtzuerhalten.

Jupiter Asset Management trat mit einer Investition von 15 Millionen $ als Ankerinvestor auf, und Eric Sprott steuerte 5 Millionen $ bei, sodass sich sein Anteil auf ca. 20 % erhöhte. Zusammengenommen stellten diese Investitionen nach einer umfassenden technischen und wirtschaftlichen Due-Diligence-Prüfung eine bedeutende Verlagerung der Aktionärsbasis von Outcrop hin zu langfristigem, institutionell verankertem Kapital dar.

Insgesamt repräsentieren diese Meilensteine einen klaren Wendepunkt für das Unternehmen und versetzen Outcrop Silver in die stärkste Position, die es jemals hatte, während das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase eintritt.

Bild 10: Wachsende Ressource

Silbermarkt und Ausblick

Der Silbermarkt im Jahr 2025 bestätigte einen strukturellen Wandel, der sich seit mehreren Jahren abzeichnet: Die Nachfrage wächst schneller als das Angebot, und dies auf einem Markt mit begrenzten Reaktionsmöglichkeiten. Laut dem World Silver Survey 2025 des Silver Institute überstieg die weltweite Silbernachfrage im fünften Jahr in Folge das Angebot aus dem Bergbau, wobei im Jahr 2025 ein Defizit von ca. 95 Millionen Unzen vorlag. Die kumulierten Angebotsengpässe von 2021 bis 2025 übersteigen mittlerweile 800 Millionen Unzen – das entspricht ungefähr der weltweiten Minenproduktion eines ganzen Jahres.

Aufgrund des Angebotsprofils von Silber bleiben diese Defizite bestehen. Nur etwa 25-30 % der weltweiten Silberproduktion stammen aus primären Silberminen, der Rest wird als Nebenprodukt der Blei-Zink-, Kupfer- und Goldförderung gewonnen (Silver Institute, World Silver Survey 2025). Da das Angebot an Nebenprodukten von anderen Metallen abhängt, führen höhere Silberpreise nicht schnell zu einer Produktionssteigerung, sodass die Angebotselastizität selbst in einem Umfeld hoher Preise begrenzt ist.

Das Nachfragewachstum ist zunehmend industriell geprägt. Industrielle Anwendungen machen mittlerweile mehr als 60 % des gesamten Silberverbrauchs aus, wobei der jährliche Verbrauch annähernd 700 Millionen Unzen beträgt; Treiber dieses Wachstums sind Solar-Photovoltaik, Elektrifizierung, Elektronik, Automobilsysteme und neue Technologien (Silver Institute, World Silver Survey 2025). Diese Endverwendungen sind unverzichtbar, schwer zu ersetzen und eher mit langfristigen strukturellen Trends als mit kurzfristigen Konjunkturzyklen verbunden.

Gleichzeitig bleibt die Pipeline neuer primärer Silberprojekte begrenzt. Jahrelange Unterinvestitionen haben dazu geführt, dass nur noch wenige fortgeschrittene Projekte übrig sind, die einen wesentlichen Beitrag zur neuen Versorgung leisten können, während die bestehenden Minen altern und die Erzgehalte sinken.

Ein zusätzliches Versorgungsrisiko entstand Ende 2025, als China – der weltweit größte Silberraffineriebetreiber – neue Exportlizenzbestimmungen mit Wirkung ab Januar 2026 ankündigte (Handelsministerium der Volksrepublik China, 1. November 2025). Obwohl die vollständigen Auswirkungen noch ungewiss sind, würde jede Beeinträchtigung der Exporte von raffiniertem Silber den ohnehin schon angespannten Markt weiter verschärfen.

In diesem Kontext gewinnen hochwertige primäre Silberprojekte mit nachgewiesener Kontinuität, Größe und technischer Solidität zunehmend an strategischer Bedeutung.

2026: Das Jahr der Ergebnisse

Nach mehr als achtzehn Monaten kontinuierlicher Bohrungen liegt unsere Priorität darin, eine aktualisierte Ressource zu liefern, die den aktuellen Stand in Santa Ana widerspiegelt. Diese Aktualisierung wird voraussichtlich unsere Bewertung untermauern und einen wichtigen Nachweis für die Aktionäre darstellen: unsere Fähigkeit, die Ressource in sinnvollen Schritten und in großem Umfang wesentlich auszubauen und gleichzeitig die Merkmale beizubehalten, die Santa Ana bis heute konsequent ausgezeichnet haben.

Diese Unterscheidung ist von Bedeutung. Santa Ana wird nicht nur anhand des Silberpreises und der Unzenbasis bewertet, sondern vor allem aufgrund der Art des Vermögenswerts, den es darstellt – ein primäres Silbersystem auf einem Markt, auf dem es nur sehr wenige solcher Projekte gibt. Innerhalb dieser ohnehin schon kleinen Vergleichsgruppe ist nicht allein das Silberpreisrisiko das entscheidende Unterscheidungsmerkmal, sondern die nachgewiesene Fähigkeit, die zugrunde liegende Unzenbasis deutlich zu erweitern. Unsere Strategie besteht darin, durch kontinuierliche Bohrungen in großen, gezielten Schritten und nicht in inkrementellen Zuwächsen ressourcenbereite Unzen zu gewinnen und so die Wertgrundlage zu erweitern, auf welcher der Markt einen Zuschlag festlegt.

Es wird erwartet, dass eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung im Jahr 2026 auch einen Wendepunkt für das Unternehmen darstellen wird. Mit zunehmender Definition des Umfangs verlagert sich der Schwerpunkt von reinem Entdeckungsrisiko hin zu Umsetzung und Definition. Die Fortsetzung der Bohrungen bleibt von zentraler Bedeutung, aber es wird erwartet, dass die bevorstehenden Arbeiten zunehmend die Bewertung auf Projektebene unterstützen werden, sodass der Markt Santa Ana nicht nur als Explorationserfolg, sondern auch als glaubwürdige und vielversprechende Möglichkeit der Silbererschließung bewerten kann.

Die Umsetzung wird zügig fortgesetzt. Wir gehen davon aus, dass bis 2026 mindestens drei Bohrgeräte ununterbrochen im Einsatz sein werden, wobei Bohrungen über ca. 35.000 Meter geplant sind. Dieses Programm konzentriert sich auf die Erweiterung der Ressource, Infill-Bohrungen und ausgewählte neue Explorationsbohrungen, die direkt auf dem bestehenden System aufbauen. Mit acht bohrbereiten Zielen und sieben weiteren in der Pipeline bietet Santa Ana weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial.

Aus Unternehmenssicht wird erwartet, dass das Jahr 2026 auch die nächste Stufe in der Entwicklung von Outcrop Silver widerspiegeln wird. Mit einer solideren Bewertungsgrundlage und einer stärker institutionell verankerten Aktionärsbasis beabsichtigen wir eine breitere Präsenz auf dem US-Markt, um die Handelsplattform des Unternehmens an seine wachsende Größe, sein Profil und seine langfristigen Ambitionen anzupassen.

Schlussbetrachtungen

Santa Ana erlangte aus einem einfachen Grund Aufmerksamkeit: Es ist eines der höchstgradigen primären Silbersysteme. Das bleibt wichtig – aber Outcrop Silver wird nicht mehr allein durch den Erzgehalt definiert.

Im Laufe der letzten Jahre haben wir das Unternehmen bewusst auf einen Weg der langfristigen Wertschöpfung gelenkt. Wir haben erfolgreich Entdeckungen und Bohrungen durchgeführt, unsere Bilanz gestärkt, eine dauerhafte Aktionärsbasis aufgebaut und vertrauensvolle Partnerschaften mit Gemeinden und Behörden etabliert. Dies sind die grundlegenden Herausforderungen, die letztendlich darüber entscheiden, ob ein Projekt vorankommt oder ins Stocken gerät, und ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir bei jeder einzelnen davon erzielt haben.

Santa Ana verfügt über das Größenpotenzial und die technische Grundlage, um eine nachhaltige Wertschöpfung zu unterstützen. Im Jahr 2026 liegt unser Fokus auf einer disziplinierten Umsetzung – der Bereitstellung der Ressourcenaktualisierung, der weiteren Umwandlung von Bohrungen in ressourcenbereite Unzen und den Fortschritten bei den Arbeiten, die für die nächste Phase der Projektdefinition erforderlich sind.

Hochachtungsvoll,

Ian Harris

President und Chief Executive Officer

Outcrop Silver

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 638 2545

harris@outcropsilver.com

www.outcropsilver.com

Kathy Li

Vice President of Investor Relations

+1 778 783 2818

li@outcropsilver.com

1 Basierend auf gravimetrischer Konzentration und herkömmlichem Schaumflotationssequenz-Array, veröffentlicht am 25. Juni 2024.

2 Basierend auf der chemischen Charakterisierung des resultierenden Mineralkonzentrats und der Rückstände, veröffentlicht am 23. August 2023.

3 Ergebnisse der Erzsortierung, veröffentlicht am 17. Juni 2025.

Qualifizierter Sachverständiger: Die Fachinformationen in dieser Pressmeldung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Unternehmen.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „potenziell“, „wir glauben“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop Silver wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Zeitpunkt und die Vorlage einer aktualisierten Ressource; die Erweiterung der Bohrungen; der Zeitpunkt und die Fähigkeit, eine Notierung an einer US-Börse zu erlangen; die Aussichten für den Handel in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene; der Fortbestand der Beteiligung von Institutionen; die Aussichten für die Nachfrage nach und den Preis von Silber; die prognostizierten Angebotsrisiken bei Silber; der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop Silver bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop Silver hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

