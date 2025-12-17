Börsen Update Europa - 17.12. - OMX Stockholm 30 schwach -0,78 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.961,64 PKT und fällt um -0,43 %. Top-Werte: HENSOLDT +3,24 %, RENK Group +2,87 %, Aurubis +1,58 % Flop-Werte: Delivery Hero -2,75 %, AUTO1 Group -2,63 %, Sartorius Vz. -2,16 %

Der DAX bewegt sich bei 24.064,34 PKT und fällt um -0,27 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,92 %, E.ON +2,03 %, Siemens Energy +1,29 % Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,64 %, Merck -2,04 %, Qiagen -1,48 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.522,47 PKT und verliert bisher -0,49 %.

Top-Werte: HENSOLDT +3,24 %, SUESS MicroTec +1,77 %, 1&1 +1,21 %

Flop-Werte: Nagarro -3,48 %, SILTRONIC AG -2,89 %, Sartorius Vz. -2,16 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.718,93 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,92 %, BNP Paribas (A) +1,74 %, argenx +1,63 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,81 %, Volkswagen (VW) Vz -2,64 %, Hermes International -2,38 %

Der ATX bewegt sich bei 5.194,06 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +5,14 %, UNIQA Insurance Group +1,97 %, OMV +0,82 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,85 %, STRABAG -2,06 %, PORR -1,29 %

Der SMI steht aktuell (13:59:54) bei 13.026,74 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: UBS Group +1,30 %, Nestle +0,80 %, Novartis +0,68 %

Flop-Werte: Logitech International -2,32 %, Swiss Re -1,60 %, Holcim -1,10 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.085,89 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: Societe Generale +3,16 %, BNP Paribas (A) +1,74 %, TotalEnergies +1,31 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,81 %, Hermes International -2,38 %, EssilorLuxottica -2,24 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.804,11 PKT und fällt um -0,78 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +0,77 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,38 %, Telia Company +0,36 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,12 %, Sandvik -1,20 %, SKF (B) -1,02 %