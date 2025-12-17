Börsen Update
Börsen Update Europa - 17.12. - OMX Stockholm 30 schwach -0,78 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.064,34 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,92 %, E.ON +2,03 %, Siemens Energy +1,29 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,64 %, Merck -2,04 %, Qiagen -1,48 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.961,64 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,24 %, RENK Group +2,87 %, Aurubis +1,58 %
Flop-Werte: Delivery Hero -2,75 %, AUTO1 Group -2,63 %, Sartorius Vz. -2,16 %
Der TecDAX steht bei 3.522,47 PKT und verliert bisher -0,49 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,24 %, SUESS MicroTec +1,77 %, 1&1 +1,21 %
Flop-Werte: Nagarro -3,48 %, SILTRONIC AG -2,89 %, Sartorius Vz. -2,16 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.718,93 PKT und verliert bisher -0,19 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,92 %, BNP Paribas (A) +1,74 %, argenx +1,63 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,81 %, Volkswagen (VW) Vz -2,64 %, Hermes International -2,38 %
Der ATX bewegt sich bei 5.194,06 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +5,14 %, UNIQA Insurance Group +1,97 %, OMV +0,82 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,85 %, STRABAG -2,06 %, PORR -1,29 %
Der SMI steht aktuell (13:59:54) bei 13.026,74 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: UBS Group +1,30 %, Nestle +0,80 %, Novartis +0,68 %
Flop-Werte: Logitech International -2,32 %, Swiss Re -1,60 %, Holcim -1,10 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.085,89 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: Societe Generale +3,16 %, BNP Paribas (A) +1,74 %, TotalEnergies +1,31 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,81 %, Hermes International -2,38 %, EssilorLuxottica -2,24 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.804,11 PKT und fällt um -0,78 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +0,77 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,38 %, Telia Company +0,36 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,12 %, Sandvik -1,20 %, SKF (B) -1,02 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.