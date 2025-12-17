Linke fordert Sanktionen gegen USA wegen Vorgehens gegen Venezuela
- Linke fordert Sanktionen gegen USA wegen Venezuela.
- Trump schließt Bodentruppeneinsatz nicht aus.
- Bundesregierung soll klare Haltung zeigen, fordert van Aken.
BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Eskalation zwischen den USA und Venezuela bringt die Linke Sanktionen gegen Washington ins Gespräch. Hintergrund ist, dass US-Präsident Donald Trump auch den Einsatz von Bodentruppen nicht ausgeschlossen hat. "Das ist ein Skandal", sagte Linken-Chef Jan van Aken der Deutschen Presse-Agentur. "Das wäre so, als ob China droht, in Vietnam einzumarschieren. Das würden alle scharf kritisieren und sofort nach Sanktionen rufen - und das zu Recht."
Nun sei der richtige Zeitpunkt, auch "laut über Sanktionen gegen die USA nachzudenken", sagte van Aken. Denn Sanktionen seien dazu gedacht, einen Staat zum Einlenken zu bringen, "wenn er internationale Verträge bricht oder das Völkerrecht missachtet, und genau damit droht Trump gerade". Die Bundesregierung müsse zeigen, dass sie nicht mit zweierlei Maß messe.
Die USA sind für Deutschland der wichtigste Nato-Verbündete. Sanktionen sind deshalb extrem unwahrscheinlich.
Die US-Regierung hat in der Karibik Militär zusammengezogen, darunter das größte Kriegsschiff der Welt. Zunächst argumentierte Trump mit dem Kampf gegen Drogenschmuggel, inzwischen spielen auch die großen Ölvorkommen in Venezuela eine Rolle. Trump hat eine "totale Blockade" sanktionierter venezolanischer Öltanker angekündigt./vsr/DP/jha
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.