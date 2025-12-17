Starke Performance Jabil Aktie legt zu - 17.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Jabil Aktie. Mit einer Performance von +5,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Jabil Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 191,40€, mit einem Plus von +5,80 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Jabil ist ein führender Anbieter von Fertigungsdienstleistungen, spezialisiert auf Elektronikfertigung und Supply-Chain-Management. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Lösungen bedient es diverse Branchen. Hauptkonkurrenten sind Flex und Foxconn. Jabils Stärke liegt in seiner breiten Branchenabdeckung und fortschrittlichen Technologien.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Jabil Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +3,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jabil Aktie damit um -5,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Jabil +32,83 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Jabil Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,74 % 1 Monat +5,87 % 3 Monate +3,14 % 1 Jahr +42,95 %

Informationen zur Jabil Aktie

Es gibt 107 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,24 Mrd.EUR € wert.

Today, Jabil Inc. (NYSE: JBL), reported preliminary, unaudited financial results for its first quarter of fiscal year 2026. First Quarter of Fiscal Year 2026 Highlights: Net revenue: $8.3 billion U.S. GAAP operating income: $283 million U.S. GAAP …

Jabil Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jabil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jabil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.