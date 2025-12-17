    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJabil AktievorwärtsNachrichten zu Jabil

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance Jabil Aktie legt zu - 17.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Jabil Aktie bisher um +5,80 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Jabil Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance Jabil Aktie legt zu - 17.12.2025
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Jabil ist ein führender Anbieter von Fertigungsdienstleistungen, spezialisiert auf Elektronikfertigung und Supply-Chain-Management. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Lösungen bedient es diverse Branchen. Hauptkonkurrenten sind Flex und Foxconn. Jabils Stärke liegt in seiner breiten Branchenabdeckung und fortschrittlichen Technologien.

    Jabil aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.12.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Jabil Aktie. Mit einer Performance von +5,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Jabil Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 191,40, mit einem Plus von +5,80 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.400,00€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.320,00€
    Basispreis
    4,55
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Jabil Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +3,14 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jabil Aktie damit um -5,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Jabil +32,83 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

    Jabil Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,74 %
    1 Monat +5,87 %
    3 Monate +3,14 %
    1 Jahr +42,95 %

    Informationen zur Jabil Aktie

    Es gibt 107 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,24 Mrd.EUR € wert.

    Jabil Posts First Quarter Results


    Today, Jabil Inc. (NYSE: JBL), reported preliminary, unaudited financial results for its first quarter of fiscal year 2026. First Quarter of Fiscal Year 2026 Highlights: Net revenue: $8.3 billion U.S. GAAP operating income: $283 million U.S. GAAP …

    Jabil Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Jabil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jabil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jabil

    +5,88 %
    -5,28 %
    +5,66 %
    +2,32 %
    +44,91 %
    +185,03 %
    +407,97 %
    +740,30 %
    +1.199,32 %
    ISIN:US4663131039WKN:886423



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance Jabil Aktie legt zu - 17.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Jabil Aktie bisher um +5,80 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Jabil Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     