International Energy Partners investiert $5 Millionen CAD in Kanadas Energiezukunft

Die Investition in Höhe von 5 Millionen Dollar in MAX Power durch einen führenden vietnamesischen Mischkonzern ist offiziell abgeschlossen und läutet eine internationale Zusammenarbeit ein, deren Schwerpunkt auf der Beschleunigung der Entwicklung von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan liegt, wodurch Kanada an die Spitze einer neuen Ära sauberer Energie rückt.

Video: Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

Saskatoon, SK – 17. Dezember 2025 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich, den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) von Einheiten des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von insgesamt 5 Millionen Dollar (CDN) bekannt zu geben. Dies ist die erste Großinvestition eines in Vietnam ansässigen Unternehmens in Saskatchewan. Diese historische Investition ist Teil einer umfassenderen strategischen Partnerschaft zwischen MAX Power und Bitexco, die darauf abzielt, die potenzielle Entdeckung und kommerzielle Erschließung von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan auf dem größten genehmigten Landpaket Kanadas (1,3 Millionen Acres) zu beschleunigen, das auf diese neue primäre saubere Energiequelle abzielt.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: „Wir stehen kurz vor einem weiteren Durchbruch im Bereich der sauberen Energie in Saskatchewan, und diese neue vietnamesische Partnerschaft versetzt MAX Power zusätzlich zu der Investition von Eric Sprott im vergangenen Sommer in eine strategisch günstige Position, um seine kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen. Wir begrüßen Big Energy, eine Tochtergesellschaft von Bitexco, als neuen Großaktionär von MAX Power unter der Leitung seines Eigentümers und Vorsitzenden, Herrn Vu Quang Hoi, einem prominenten vietnamesischen Wirtschaftsführer und Gründer und Vorsitzenden von Bitexco. Das Naturwasserstoffprojekt von MAX Power ist die erste Investition von Big Energy in Kanada.“

Jim Nickel, Kanadas Botschafter in Vietnam, kommentierte: „Kanada freut sich sehr über diese Partnerschaft zwischen MAX Power und Bitexco, da sie den starken Willen zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Kanada und Vietnam zum Nutzen beider Länder in den Bereichen Handel, Investitionen und anderen Initiativen widerspiegelt. Darüber hinaus treibt diese Partnerschaft die Entstehung eines völlig neuen Sektors in Saskatchewan voran – natürlicher Wasserstoff –, was für Kanada wirklich spannend und bahnbrechend ist, da wir Innovationen im Bereich der sauberen Energie fördern und alle Möglichkeiten nutzen, die sich aus unserer Stellung als Energiesupermacht ergeben.“

Abbildung 1: Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power (vorne links), unterzeichnet in Hanoi die Abschlussdokumente mit Dr. Phung Khac Hoan (vorne rechts), Generaldirektor von Big Energy. Hintere Reihe von links nach rechts: Emilie Carrier, Senior Trade Commissioner; Botschafter Jim Nickel; Vu Quang Hoi, Vorsitzender von Bitexco; Ha Nguyen, Generalkonsul von Kanada, Direktor des Saskatchewan Vietnam Office; Viet Tran, COO von Big Energy.

Details zur Privatplatzierung

Im Rahmen des Angebots hat MAX Power 16.666.666 Einheiten des Unternehmens an die Big Energy Joint Stock Company („Big Energy“) zu einem Preis von 0,30 CAD pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 5 Millionen CAD entspricht (siehe Pressemitteilung vom 24. September 2025).

Jede Einheit des Angebots besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben nicht übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein „Warrant“). Jeder ganze Optionsschein berechtigt Big Energy zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,45 Dollar pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum, vorbehaltlich einer Beschleunigungsklausel.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabedatum gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Optionsscheine unterliegen einer vorzeitigen Verfallsklausel. Gemäß der Beschleunigungsklausel kann die Ausübungsfrist der Optionsscheine nach Ermessen des Unternehmens durch Veröffentlichung einer Pressemitteilung innerhalb von 7 Tagen auf 60 Tage verkürzt werden, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,60 Dollar oder mehr beträgt. Wenn die Optionsscheine während dieses Zeitraums weiterhin der gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen, kann das Unternehmen nach Ablauf dieser Haltefrist auf Wunsch die Ausübungsfrist vorverlegen. Alle Optionsscheine, die vor Ablauf dieser 60-Tage-Frist nicht ausgeübt wurden, verfallen und werden ungültig.

Im Rahmen des Angebots haben das Unternehmen und Big Energy eine Vereinbarung über Anlegerrechte und Aktionärsrechte (die „Vereinbarung“) geschlossen. Die Vereinbarung gewährt Big Energy das Recht, sich an künftigen Finanzierungen des Unternehmens anteilig zu beteiligen, und sieht bestimmte Rechte zur Nominierung von Vorstandsmitgliedern vor, sofern Big Energy einen bestimmten Anteil an den ausgegebenen Aktien des Unternehmens behält.

Ernennung zum Vorstand

MAX Power freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Phung Khac Hoan, Generaldirektor von Big Energy, vorbehaltlich der Zustimmung der Börse, dem Vorstand von MAX Power beitreten wird.

Das Team von Big Energy verfügt über umfangreiche Erfahrung im Energiesektor, von Tiefbohrungen bis hin zur kommerziellen Produktion, mit einem zunehmenden Fokus auf saubere Energie sowie Investitionsmöglichkeiten außerhalb Vietnams. Die Führungsqualitäten, geologischen Kenntnisse und Produktionserfahrung von Dr. Phung werden für MAX Power von unschätzbarem Wert sein, wenn das Unternehmen sein Mehrfachbohrprogramm vorantreibt und auf die Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff hinarbeitet. Dr. Phung promovierte in Erdölgeologie an der Universität für Bergbau und Geologie in Hanoi.

Über Bitexco

Bitexco, das sein 40-jähriges Bestehen feiert, ist einer der führenden multidisziplinären Wirtschaftskonzerne in Vietnam und in den Bereichen Immobilien, Wasserkraft, Bauwesen und Infrastrukturentwicklung tätig sowie im Finanz-, Bergbau- und Energiesektor investiert. Der Bitexco Financial Tower ist ein Wahrzeichen der Skyline von Ho-Chi-Minh-Stadt. Durch vier Jahrzehnte Pionierarbeit prägt Bitexco weiterhin die vietnamesische Wirtschaft mit vielen symbolträchtigen Projekten in mehreren Kernbranchen und leistet einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung und Unternehmens- und behördliche Genehmigungen

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration und Bohrung seiner natürlichen Wasserstoffvorkommen in Saskatchewan sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen hat alle erforderlichen Unternehmens-, behördlichen und (sofern zutreffend) Aktionärsgenehmigungen erhalten, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die „CSE“).

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiervorschriften eines Bundesstaates oder gemäß den Ausnahmen davon angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Diese Partnerschaft stellt eine seltene und hochstrategische Zusammenarbeit zwischen einem globalen Energiekonzern und allen Regierungsebenen in Kanada und Vietnam im Bereich einer neuen Klasse sauberer Energien dar. Dies bedeutet nicht nur Kapital, sondern auch internationale Anerkennung, technische Kompetenz und geopolitische Relevanz für die Strategie von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Für Investoren verringert die Transaktion das Risiko der Finanzierung der kurzfristigen Entwicklung, stärkt die Glaubwürdigkeit von MAX Power bei wichtigen Industrie- und staatlichen Partnern und hebt das Unternehmen von einem nationalen Explorationsunternehmen zu einer international unterstützten Plattform für saubere Energie. Da Saskatchewan bereits eine führende Rohstoffregion ist und nun im Zentrum der Entwicklung von natürlichem Wasserstoff steht, ist MAX Power in einer einzigartigen Position, um von der steigenden globalen Nachfrage nach einer sicheren, heimischen und kohlenstoffarmen Energieinfrastruktur zu profitieren.

Aktuelle Videos:

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht bei Lawson starke Fortschritte

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrungen live vor Ort an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Lawson schreibt Geschichte – Das Vdeo unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

Präsentation von MAX Power zum Thema natürlicher Wasserstoff

https://maxpowermining.com/Maxpower_NaturalHydrogen_Dec1_2025.pdf

Die Lieferkette nach Hause holen: Präsentation von MAX Power zu kritischen Mineralien

https://maxpowermining.com/MAXPower_CriticalMinerals_Dec1_2025.pdf

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „anstreben“, „schätzen“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „können“, „werden“, „könnten“, „würden“, „sollten“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf sie zu verlassen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: Aussagen über die Fähigkeit von Big Energy, Beteiligungen zu erwerben; die Beteiligung von Big Energy an zukünftigen Finanzierungen; die endgültigen Genehmigungen für das Angebot; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; sowie der Fortschritt der Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens und deren Zeitplan.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Stabilität der Rohstoffpreise, der Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, des rechtzeitigen Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, des anhaltenden Interesses von Big Energy an der Aufrechterhaltung seiner Beteiligung sowie der allgemeinen Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Marktbedingungen und Anlegerstimmung; Schwankungen der Rohstoffpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen, einschließlich Betriebsrisiken, unerwarteten geologischen Bedingungen, Unfällen und Verzögerungen; die Verfügbarkeit und der Zeitpunkt von Finanzierungen; die Fähigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; die Ungewissheit der Bohr- und Explorationsergebnisse; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie Veränderungen des politischen, regulatorischen oder rechtlichen Umfelds, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu Risiken, Annahmen und Unsicherheiten finden Sie in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

