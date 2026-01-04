    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarby Parker Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warby Parker Registered (A)

    KI-Geheimtipp

    Nicht Nvidia: Das könnte 2026 der nächste große KI-Hype an der Börse sein!

    Den Analysten von Piper Sandler zufolge könnten KI-Brillen das nächste große Ding sein. Sie empfehlen dabei den Smart-Glass-Hersteller Warby Parker. Die Details.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Geheimtipp - Nicht Nvidia: Das könnte 2026 der nächste große KI-Hype an der Börse sein!
    Foto: Andrew Brookes - Westend61

    Anleger, die auf die Chancen der künstlichen Intelligenz setzen möchten, müssen nicht zwangsläufig in die üblichen Verdächtigen, wie beispielsweise Halbleiteraktien, investieren. Ein interessanter Ansatz könnte Warby Parker sein, ein Unternehmen, das sich auf smarte Brillen spezialisiert hat und von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologie profitieren möchte.

    Laut einer Analyse von Piper Sandler könnte Warby Parker als "zweiter Anbieter"im Bereich der KI-Brillen eine attraktive Marktstellung aufbauen. Die steigende Bekanntheit und Akzeptanz von Smart Glasses verschafft dem Brillenhersteller dabei einen Wettbewerbsvorteil. Potenzielle Kunden könnten auf Warby Parker aufmerksam werden, da das Unternehmen nicht nur Brillen verkauft, sondern auch Augenuntersuchungen anbietet und Versicherungen akzeptiert. Diese umfassende Servicepalette könnte ein starkes Kundenbindungstool darstellen.

    Prognosen von Polaris Market Research zeigen, dass die Nachfrage nach KI-Brillen im kommenden Jahrzehnt stark wachsen wird. Von 2025 bis 2034 wird ein jährliches Wachstum von fast 12 Prozent erwartet. Aktuell ist der Markt jedoch noch relativ klein, wobei Modelle wie die Ray-Ban-Meta-Brille einen Großteil des Marktes ausmachen. Hier sieht Piper Sandler ein großes Potenzial für Warby Parker und andere "Spätstarter".

    Die Analysten von Piper Sandler schätzen, dass Warby Parker im ersten Jahr nach der Markteinführung seiner KI-Brillen rund 300.000 Einheiten verkaufen wird. In den folgenden Jahren soll die Zahl auf eine Million im zweiten und auf zwei Millionen im dritten Jahr ansteigen. Mit diesem Wachstum könnte Warby Parker bis 2026 rund 30 Prozent der verschreibungspflichtigen Brillengläser im Bereich der Smart Glasses abdecken. Das wäre ein beachtlicher Schritt im Vergleich zu den 20 Prozent, die Ray-Ban Meta 2024 erreichte.

    Piper Sandler hat das Kursziel für die die Warby-Parker-Aktie von 22 auf 32 US-Dollar angehoben. Analystin Anna Andreeva betont dabei die starke Marktpositionierung von Warby Parker, insbesondere durch die Partnerschaften mit Google und Samsung, die im kommenden Jahr in den Smart-Glasses-Markt eintreten werden.

    Auch andere Analysten sind bei Warby Parker bullish. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen derzeit neun von 13 Analysten die Aktie zum Kauf. Vier raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25,00 US-Dollar, das höchste sogar bei 32,00 US-Dollar.

    Warby Parker könnte sich somit als einer der spannendsten Akteure im schnell wachsenden Markt für KI-Brillen herauskristallisieren – ein Bereich, der von vielen Investoren noch nicht ausreichend beachtet wird.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    Verfasst von Redakteur Ferdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Geheimtipp Nicht Nvidia: Das könnte 2026 der nächste große KI-Hype an der Börse sein! Den Analysten von Piper Sandler zufolge könnten KI-Brillen das nächste große Ding sein. Sie empfehlen dabei den Smart-Glass-Hersteller Warby Parker. Die Details.

