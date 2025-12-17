Der Uranmarkt hat im November eine spürbare Verschnaufpause eingelegt – doch unter der Oberfläche verdichten sich die Signale für ein anhaltend knappes Angebot bei gleichzeitig wachsender Nachfrage, heißtes in einem Bericht von Sprott. Während der Spotpreis für Uran 2025 insgesamt nur moderat zulegen konnte, haben Uranminen und vor allem Junior-Uranwerte deutlich stärker performt. Parallel ziehen langfristige Vertrags- und Terminpreise an – ein Hinweis darauf, dass Versorger höhere Uranpreise zunehmend akzeptieren.

Gleichzeitig schreiten weltweit politische Programme zur Wiederbelebung der Kernenergie voran, während zentrale Lieferländer wie Kasachstan und Niger den Zugang zu Uran erschweren. Für den Uranmarkt zeichnet sich damit ein Umfeld ab, in dem Versorgungssicherheit und langfristige Verträge deutlich stärker in den Fokus rücken, glauben die Experten von Sprott.

Uranmarkt vor neuer Rallye? Angebotsknappheit und Atom-Renaissance sollen Preise 2026 treiben

