    UniDoc stellt Installation des H3 Health Cube in Italien fertig

    UniDoc stellt Installation des H3 Health Cube in Italien fertig
    -          Der KI-gestützte Health Cube steht ab sofort den Patienten im Dorf Guardia Perticara in der italienischen Region Basilikata zur Verfügung.

     

    VANCOUVER, British Columbia, 17. Dezember 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF) („UniDoc“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Installation seines H3 Health Cube in Italien abgeschlossen wurde. Mit dem über die Firma UniCheck SRL, den inländischen Partner von UniDoc, verkauften Health Cube, der im Territorial eHealth Centre im Dorf Guardia Perticara in der italienischen Region Basilikata eingerichtet wurde, findet die Verbreitung in der Basilikata ihre Fortsetzung.

     

    Das Wichtigste in Kürze:

     

    -          Die Installation des H3 Health Cube im Territorial eHealth Centre des Dorfes Guardia Perticara in der italienischen Region Basilikata wurde abgeschlossen.

    -          Das neue Versorgungstool wurde in einen bestehenden Raum integriert und ästhetisch ansprechend an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

    -          Die Einrichtung wurde im Rahmen der regionsweiten Einführung eines eHealth-Systems über die Firma UniCheck SRL, UniDocs Partner in der Region, verkauft.

     

    „Wir setzen die Einführung in der Basilikata gemeinsam mit UniCheck SRL fort. Anhand dieser Installation wird deutlich, dass der H3 Health Cube auch für die einschränkenden Gegebenheiten einer historischen Stätte konfiguriert werden kann und gleichzeitig den klinischen Workflow im privaten Bereich bzw. den Zugang der Gemeinde zur Gesundheitsversorgung unterstützt“, so Tony Baldassarre, CEO von UniDoc Health Corp.

     

    Das eHealth Centre befindet sich in den restaurierten Räumlichkeiten eines historischen Gebäudes neben der Dorfapotheke. Eine örtliche Initiative hat das Zentrum als eHealth-Anlaufstelle für die Dorfbewohner eingerichtet. Um die Ästhetik vor Ort zu erhalten und den verfügbaren Gegebenheiten Rechnung zu tragen, wurde der Health Cube nicht als eigenständiger Kiosk, sondern innerhalb eines bestehenden Raums konfiguriert und eingerichtet. Aus Sicht des Unternehmens zeigt sich in dieser Installation die Anpassungsfähigkeit der Plattform an kundenspezifische Formfaktoren.

