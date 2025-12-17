Kobrea erweitert Porphyrziel bei El Destino – Bergbaugebiet Western Malargüe – Provinz Mendoza, Argentinien

Vancouver, British Columbia, 17. Dezember 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) präsentiert Ergebnisse der luftgestützten Magnetometrie und Interpretation beim Porphyrsystem El Destino innerhalb der unternehmenseigenen Western Malargüe-Kupferprojekte (das „Konzessionsgebiet“). Das 9.487 ha große Projekt El Destino beherbergt ein Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System, das von früheren Betreibern an der Oberfläche definiert, jedoch bis dato noch nicht bebohrt wurde. Kobrea besitzt das Recht auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung an sieben Projekten mit einer Größe von insgesamt 733 km2 im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Infolge der am 9. Dezember 2025 vom Provinzparlament ratifizierten Umweltverträglichkeitserklärung für Mineralexplorationen, die Explorationsaktivitäten und Bohrungen umfasst, werden die Feldcrews mit den Arbeiten auf dem kürzlich genehmigten Projekt El Destino beginnen, um es in einen bohrbereiten Zustand zu versetzen. Diese Arbeiten werden in dieser Saison in Verbindung mit dem Straßenbau und den Bohrungen bei El Perdido durchgeführt werden.

Höhepunkte:

- Kobrea erweitert interpretiertes System auf 2,8 km mal 2 km

- Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System

ASTER-Analyse und historische Kartierungen/Probenahmen beschreiben Porphyrsystem, das durch ein Erosionsfenster freigelegt wurde

Magnetische Resonanz weist darauf hin, dass das System unter Ignimbrit-Deckgestein aus dem Pleistozän (postmineralisch) in Richtung Norden und Süden weiterverläuft

„Die Ergebnisse der luftgestützten Magnetometeruntersuchung untermauern unsere Hypothese, wonach sich die Grenzen des Porphyrsystems El Destino unter jüngerem vulkanischem Deckgestein in Richtung Norden und Süden erstrecken“, sagte James Hedalen, CEO von Kobrea. „Unsere Interpretation wird durch historische Alterationskartierungen, die ein umfassendes Porphyrsystem mit starken Alterationen an den Rändern des freigelegten Teils des Systems beschreiben, weiter unterstützt. Die kürzlich erfolgte Genehmigung der Umweltverträglichkeitserklärung für El Destino ermöglicht es uns, Bohrungen bei diesem vielversprechenden Ziel durchzuführen, das noch nie Gegenstand von Bohrungen war.“

Luftgestützte Magnetometeruntersuchung 2025 – El Destino

Die Verarbeitung der kürzlich gewonnenen magnetischen Daten von El Destino unterstützt die Interpretation des Unternehmens, wonach die hydrothermale Alteration des Porphyrsystems unter einer dünnen Ignimbritsequenz aus dem Pleistozän in Richtung Norden und Süden weiterverläuft (Abbildungen 1 und 2). Die von Kobrea im April und Mai 2025 im gesamten Konzessionsgebiet durchgeführte Magnetfeldvermessung wurde von einem externen geophysikalischen Berater verarbeitet, der die Mikronivellierung der gesammelten Daten, die magnetische Remanenz und die räumliche Positionierung der magnetischen Datenmessungen berücksichtigte.

Abbildung 1 – Luftaufnahme des Porphyr-Kupfer-Gold-Erkundungsgebiets El Destino mit dem Profil der hydrothermalen Alteration, die weiter nördlich und südlich abrupt von jüngerem Ignimbrit bedeckt wird

Abbildung 2 – Planansichtskarte mit dem interpretierten Profil (durchgezogene schwarze Linie) des Porphyrsystems El Destino anhand von Daten der luftgestützten Magnetometeruntersuchung und geologischen Kartierungen aus dem Jahr 2025

Über das Projekt El Destino

Das 9.487 ha große, über Straßen zugängliche Projekt El Destino beherbergt ein Porphyr-Kupfer-Gold-System, das durch ein Erosionsfenster jüngerer (aus dem Pleistozän) vulkanischer Ablagerungen freigelegt wurde, die an den nördlichen und südlichen Rändern einer 2,8 km mal 1 km großen Farbanomalie weiterhin bestehen. Kalkhaltiger Schiefer und Schluffstein, die wahrscheinlich zur Mendoza-Gruppe aus dem oberen Jura und der unteren Kreide gehören, werden von einer geschichteten Sequenz von pyroklastischem Vulkangestein überlagert, das möglicherweise Teil der Basalreihe des Huincán-Eruptionszyklus ist. Diese Einheiten werden von unterschiedlichen magmatischen Impulsen aus dem Miozän bis Pliozän durchdrungen und beinhalten porphyrischen Diorit, andesitische bis dazitische porphyrische Erdwälle und Schlote sowie sowohl Quarz-Turmalin- (Abbildung 3A) als auch Anhydrit-verfestigte hydrothermale Brekzieneinheiten.

Abbildung 3 – (A) Beispiel für eine hydrothermale Quarz-Turmalin-Brekzie vom Porphyr-Cu-Au-Mo-System El Destino. (B) Ausbiss vom Porphyrsystem El Destino mit gewundenen Quarz ± Biotit ± Magnetit ± Pyrit ± Chalkopyrit-Stockwork-Erzgängen (Typ A) mit damit in Zusammenhang stehender kaliumhaltiger Alteration.

Die Alterationsanhäufungen innerhalb des Porphyrsystems El Destino werden von seitlich ausgedehnten phyllitischen Alterationen dominiert, die lokal kalihaltige und propylitische Alterationsanhäufungen überlagern. Das offene Gestein innerhalb des Porphyrsystems wurde einer beträchtlichen Laugung ausgesetzt, obwohl innerhalb der gelaugten Deckschicht innerhalb eines etwa 1.800 mal 600 m großen Gebiets anomales Gold vorhanden ist. Anomales Kupfer mit Werten von bis zu 1.500 ppm wurde früher dort entnommen, wo die phyllitische Überlagerung der kalihaltigen Alteration weniger intensiv ist, was zu einem geringeren Laugungsgrad führt, der lokal vorkommt (Abbildung 4). Die Mineralisierung kommt als Pyrit ± Chalkopyrit in Form von Disseminierungen und innerhalb von gewundenen Quarz ± Biotit ± Magnetit ± Pyrit ± Chalkopyrit-Stockwork-Erzgängen (Typ A) vor, die räumlich mit dazitischen Porphyrerdwällen und -schloten in Zusammenhang stehen (Abbildung 3B). Erzgänge aus früherem Stadium werden für gewöhnlich von planaren Quarz-Serizit-Pyrit-Erzgängen (Typ D) aus späterem Stadium durchschnitten.

Abbildung 4 – Plankarte mit historisch kartierten Alterationsanhäufungen und Gold-in-Gesteinsgeochemie, die innerhalb der gelaugten Deckschicht bei El Destino erprobt wurden.

Das Vorkommen von hydrothermalen Brekzien beim Porphyrsystem El Destino ist insofern von Bedeutung, als hydrothermale Brekzien – sowohl mineralisierte als auch nicht mineralisierte – bedeutsame Komponenten der Mineralsysteme innerhalb des Porphyr-Kupfer-Gürtels aus dem späten Miozän bis frühen Pliozän sind, wie dies bei den Kupferlagerstätten El Teniente, Los Bronces – Rio Blanco und Los Pelambres zu beobachten ist.

Gewährung von Vergütung auf Wertpapierbasis

Kobrea gibt außerdem bekannt, dass bestimmten Mitarbeitern, Beratern und Direktoren des Unternehmens insgesamt 2.650.000 Aktienoptionen (die „Optionen“) und 600.000 Restricted Share Units (die „RSUs“) gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt wurden.

Jede ausgegebene Option und RSU kann gegebenenfalls ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu erwerben. Die Optionen und RSUs unterliegen den folgenden Bedingungen:

Gewährung Ausübungspreis Ausgabe Verfall Optionen 0,55 $ 50 % am Tag der Gewährung, 50 % am sechsten Monatstag des Tages der Gewährung 5 Jahre RSUs Nicht zutreffend 120 Tage nach dem Tag der Gewährung Nicht zutreffend

1.400.000 der Optionen wurden Direktoren des Unternehmens gewährt, sodass diese Gewährung eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) darstellt. Das Unternehmen ist von den Anforderungen zur Einholung einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Zusammenhang mit der Gewährung von Optionen an nahestehende Parteien gemäß den Ausnahmeregelungen in den Abschnitten 5.5(b) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 befreit.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP - Exploration und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Einige der in dieser Pressemitteilung genannten technischen Informationen beziehen sich auf historische Explorationsarbeiten, die von früheren Betreibern des Konzessionsgebiets durchgeführt wurden, und das Unternehmen hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Per: “James Hedalen”

James Hedalen

CEO & Direktor

