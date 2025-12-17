Bauernproteste in Frankreich weiten sich aus.

Die Bauernproteste richten sich außerdem gegen die von der EU angestrebte Unterzeichnung des Freihandelsabkommen mit den vier lateinamerikanischen Mercosur-Staaten. Frankreich pocht auf Aufschub, weil es eine unlautere Konkurrenz für seine Landwirte befürchtet. "Sollte das Mercosur-Abkommen Ende der Woche unterzeichnet werden, würde dies natürlich zu viel stärkeren Protesten" der Landwirte führen, sagte der Präsident der Dachorganisation der französischen Agrarverbände (FNSEA), Arnaud Rousseau, dem Sender France Inter./evs/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 119,6 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +0,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 70,20 Mrd..

Vinci zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 142,00EUR was eine Bandbreite von +8,70 %/+18,73 % bedeutet.