    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Anlagestrategie

    469 Aufrufe 469 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum dieser Stratege Bonds abschreibt und auf Energie setzt

    Louis-Vincent Gave erklärt das klassische Sechzig-zu-Vierzig-Portfolio für tot. Stattdessen sollen Energieaktien Stabilität bringen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Klassisches 60/40-Portfolio ist überholt, sagt Gave.
    • Neue Strategie: 60% Aktien, 20% Edelmetalle, 20% Energie.
    • Energieaktien bieten Stabilität und hohe Dividenden.
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Anlagestrategie - Warum dieser Stratege Bonds abschreibt und auf Energie setzt
    Foto: yu_photo - AdobeStock

    Das klassische Mischportfolio aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen blickt auf ein solides Jahr zurück. Nach Berechnungen von MarketWatch liegt die Rendite 2025 bei rund 11 Prozent. Getragen wurde sie vor allem von Aktien. Anleihen spielten erneut nur eine Nebenrolle. Es ist das dritte positive Jahr in Folge nach dem Einbruch 2022, als beide Anlageklassen gleichzeitig verloren.

    "Dieses Portfolio starb mit Covid"

    Trotzdem hält Louis-Vincent Gave das Erfolgsmodell für überholt. Der Mitgründer und Chef von Gavekal Research sagte im Podcast "Thoughtful Money" mit Adam Taggart:

    "In den alten Zeiten war das ultimative Portfolio 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen. Man balancierte es aus und ging an den Strand. Dieses Portfolio starb mit Covid."

    Der Grund liege in einem strukturellen Politikwechsel. "Die Rahmenbedingungen sind heute viel inflationärer", sagte Gave. In dieser Welt müsse das Portfolio anders aussehen. Er plädiert für 60 Prozent Aktien, 20 Prozent Edelmetalle und 20 Prozent Energie.

    Zahlen sprechen für den Ansatz

    Ein solches Modell hätte 2025 deutlich besser abgeschnitten. Laut MarketWatch erzielte eine einfache Umsetzung mit Edelmetall- und Öl-ETFs rund 21 Prozent Rendite. Selbst eine Variante mit 60 Prozent Aktien, 25 Prozent Energie und 15 Prozent Metallen kam noch auf 17 Prozent.

    Dabei hinkt ausgerechnet der Energiesektor hinterher. Ein Öl-ETF verlor in diesem Jahr rund 12 Prozent. Für Gave ist das kein Widerspruch. "Energie ist nicht dafür da, um reich zu werden", sagte er.

    "Energie ist die Absicherung im Portfolio. Sie senkt die Volatilität, wenn Inflation anzieht."

    "Energieaktien sind die neuen Anleihen"

    Gave verweist auf hohe Margen bei Raffinerien und fehlende Investitionen in neue Kapazitäten. Das sichere Dividenden. "Diese Unternehmen zahlen hohe Ausschüttungen", sagte er.

    "Ich glaube, Energieaktien sind die neuen Anleihen in einer Welt, in der Anleihen nicht mehr funktionieren."

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 59,92USD auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 14:27 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anlagestrategie Warum dieser Stratege Bonds abschreibt und auf Energie setzt Louis-Vincent Gave erklärt das klassische Sechzig-zu-Vierzig-Portfolio für tot. Stattdessen sollen Energieaktien Stabilität bringen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     