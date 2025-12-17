Inflation frisst Bonds: Warum Energie plötzlich Sicherheit verspricht

Das klassische Mischportfolio aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen blickt auf ein solides Jahr zurück. Nach Berechnungen von MarketWatch liegt die Rendite 2025 bei rund 11 Prozent. Getragen wurde sie vor allem von Aktien. Anleihen spielten erneut nur eine Nebenrolle. Es ist das dritte positive Jahr in Folge nach dem Einbruch 2022, als beide Anlageklassen gleichzeitig verloren.

Trotzdem hält Louis-Vincent Gave das Erfolgsmodell für überholt. Der Mitgründer und Chef von Gavekal Research sagte im Podcast "Thoughtful Money" mit Adam Taggart:

"In den alten Zeiten war das ultimative Portfolio 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen. Man balancierte es aus und ging an den Strand. Dieses Portfolio starb mit Covid."

Der Grund liege in einem strukturellen Politikwechsel. "Die Rahmenbedingungen sind heute viel inflationärer", sagte Gave. In dieser Welt müsse das Portfolio anders aussehen. Er plädiert für 60 Prozent Aktien, 20 Prozent Edelmetalle und 20 Prozent Energie.

Zahlen sprechen für den Ansatz

Ein solches Modell hätte 2025 deutlich besser abgeschnitten. Laut MarketWatch erzielte eine einfache Umsetzung mit Edelmetall- und Öl-ETFs rund 21 Prozent Rendite. Selbst eine Variante mit 60 Prozent Aktien, 25 Prozent Energie und 15 Prozent Metallen kam noch auf 17 Prozent.

Dabei hinkt ausgerechnet der Energiesektor hinterher. Ein Öl-ETF verlor in diesem Jahr rund 12 Prozent. Für Gave ist das kein Widerspruch. "Energie ist nicht dafür da, um reich zu werden", sagte er.

"Energie ist die Absicherung im Portfolio. Sie senkt die Volatilität, wenn Inflation anzieht."

"Energieaktien sind die neuen Anleihen"

Gave verweist auf hohe Margen bei Raffinerien und fehlende Investitionen in neue Kapazitäten. Das sichere Dividenden. "Diese Unternehmen zahlen hohe Ausschüttungen", sagte er.

"Ich glaube, Energieaktien sind die neuen Anleihen in einer Welt, in der Anleihen nicht mehr funktionieren."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 59,92USD auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 14:27 Uhr) gehandelt.