    EGGER Halbjahresbilanz: Stabil trotz schwierigen Umfelds

    Trotz Gegenwind im Markt behauptet sich EGGER mit stabilem Geschäft, hohen Investitionen und klaren Klimazielen – ein Blick auf das Halbjahr 2025/2026.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die EGGER Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2025/2026 einen Umsatz von 2,15 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das EBITDA betrug 293,3 Mio. Euro, was einen Rückgang von 8,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt.
    • Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen eine stabile Geschäftsentwicklung auf Vorjahresniveau erreichen.
    • EGGER investierte im ersten Halbjahr 248,6 Mio. Euro in Kapazitätsausbau und Nachhaltigkeitsprojekte, einschließlich eines Großprojekts in Markt Bibart (DE).
    • Die gesamtwirtschaftlichen Aussichten für das zweite Halbjahr 2025/2026 sind gedämpft, da anhaltender Preisdruck und schwache Nachfrage erwartet werden.
    • EGGER verfolgt eine nachhaltige Unternehmensstrategie und strebt an, bis 2050 klimaneutral zu werden, wobei 66 % des verwendeten Holzes bereits aus Recycling oder Sägenebenprodukten stammen.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    Verfasst von wO Newsflash
