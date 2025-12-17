    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Leichte Gewinne erwartet nach starkem Jahr des Dow

    • US-Aktienmärkte zeigen leichte Gewinne zur Wochenmitte.
    • Dow Jones mit 0,3% Plus bei 48.240 Punkten indiziert.
    • Amazon investiert in OpenAI, Aktien steigen um 1%.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte sind an den US-Aktienmärkten leichte Gewinne zu erwarten. Der Dow Jones Industrial , der am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen war, anschließend aber einen Rücksetzer hinnehmen musste, wird rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG 0,3 Prozent im Plus indiziert bei 48.240 Punkten.

    Mit einem Aufschlag von rund 13 Prozent seit Jahresbeginn habe der Dow bislang mehr als doppelt so stark abgeschnitten wie im langjährigen Mittel, merkte die Bank HSBC an. "Nach einem schwierigen ersten Quartal war es sogar eines der stärksten Jahre der jüngeren Börsenhistorie". Im Auftaktquartal hatte der Dow leicht nachgegeben, in den folgenden Quartalen aber aufgedreht.

    Mit dem von großen Tech-Unternehmen dominierten Nasdaq 100 dürfte es zum Auftakt am Mittwoch um 0,3 Prozent nach oben gehen. Vorbörslich stiegen die Aktien des Schwergewichts Amazon um gut 1 Prozent. Der Online-Händler will Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI investieren, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

    Aktien von Warner Bros. Discovery (WBD) fielen vorbörslich um 1,4 Prozent. Der Hollywood-Riese hat seinen Aktionären die Ablehnung des Übernahmeangebots durch den Rivalen Paramount Skydance empfohlen. Stattdessen favorisiert WBD weiterhin einen Deal mit dem konkurrierenden Bieter Netflix . Dessen Aktien gewannen vorbörslich 1,6 Prozent, während Paramount-Aktien um gut zwei Prozent fielen./bek/jha/

     

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 191,8 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,03 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +25,79 %/+62,47 % bedeutet.




