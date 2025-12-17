Aktien New York Ausblick
Leichte Gewinne erwartet nach starkem Jahr des Dow
- US-Aktienmärkte zeigen leichte Gewinne zur Wochenmitte.
- Dow Jones mit 0,3% Plus bei 48.240 Punkten indiziert.
- Amazon investiert in OpenAI, Aktien steigen um 1%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte sind an den US-Aktienmärkten leichte Gewinne zu erwarten. Der Dow Jones Industrial , der am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen war, anschließend aber einen Rücksetzer hinnehmen musste, wird rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG 0,3 Prozent im Plus indiziert bei 48.240 Punkten.
Mit einem Aufschlag von rund 13 Prozent seit Jahresbeginn habe der Dow bislang mehr als doppelt so stark abgeschnitten wie im langjährigen Mittel, merkte die Bank HSBC an. "Nach einem schwierigen ersten Quartal war es sogar eines der stärksten Jahre der jüngeren Börsenhistorie". Im Auftaktquartal hatte der Dow leicht nachgegeben, in den folgenden Quartalen aber aufgedreht.
Mit dem von großen Tech-Unternehmen dominierten Nasdaq 100 dürfte es zum Auftakt am Mittwoch um 0,3 Prozent nach oben gehen. Vorbörslich stiegen die Aktien des Schwergewichts Amazon um gut 1 Prozent. Der Online-Händler will Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI investieren, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.
Aktien von Warner Bros. Discovery (WBD) fielen vorbörslich um 1,4 Prozent. Der Hollywood-Riese hat seinen Aktionären die Ablehnung des Übernahmeangebots durch den Rivalen Paramount Skydance empfohlen. Stattdessen favorisiert WBD weiterhin einen Deal mit dem konkurrierenden Bieter Netflix . Dessen Aktien gewannen vorbörslich 1,6 Prozent, während Paramount-Aktien um gut zwei Prozent fielen./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 191,8 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,03 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +25,79 %/+62,47 % bedeutet.
Moin moin,
Das Jahr 2025 lief gut: Netto sind nach Steuern 42k an Dividenden eingegangen - auf das eingesetzte Kapital ist das eine Rendite von 5%.
Auf Grund der derzeit hohen Marktbewertung (Buffet-Indikator ca. 220% [in der .com-Kriese lag der BuffetIndikator bei 140%!] und ShillerKGV von 40) rechne ich in den kommenden Monaten mit einer Korrektur (DAX ca. 20k). Daher habe ich vor ein paar Wochen die größten Verluste und Gewinne in gleicher Höhe realisiert:
Verkauf (komplett) mit Verlust: pbb, Golub Capital, BASF, Evonik
Verkauf mit Gewinn: ING (komplett), MüRü (teil)
Kauf: Pfizer, Golub Capital (Rückkauf kürzlich wegen Record-Date)
Cash-Quote: 13%
Um nächste Jahr ähnliche hohe Dividenden zu erhalten, muss ich rechtzeitig Werte kaufen. Pfizer gleicht schon einen guten Teil der entgangenen Dividenden aus. Mal sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln - es ist, wie codiman gestern schrieb: "... dass es auch im Langzeitdepot Eingriffe bedarf. Also nichts ist für die Ewigkeit ...".
