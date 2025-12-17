Eigenkapitalbildung für Immobilien heute schwieriger

KIEL (dpa-AFX) - Eigenkapital für einen Immobilienkauf ist für die Generation der Millennials nach einer Studie des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) deutlich schwieriger anzusparen als für die Generation der Babyboomer. Zuerst berichtete die "Zeit".

Babyboomer der Jahrgänge 1955 bis 1964 mussten in den 1980er-Jahren etwa das 1,7-Fache ihres Jahreseinkommens an Eigenkapital für eine Wohnung und rund das 3,6-Fache für ein Einfamilienhaus aufbringen. Millennials oder die Generation Y der Jahrgänge 1980 bis 1995 müssen mehr als drei beziehungsweise fünf Jahreseinkommen dafür aufbringen.