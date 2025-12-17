Letzter Tanz bei Gold & Silber? Dann wird es richtig hässlich, warnt ein Analyst

"Dies ist nicht der Beginn von etwas Neuem", sagte Gilburt. "Dies ist wahrscheinlich das Ende eines sehr langen Zyklus." Zwar schließt er weitere Kursgewinne in den kommenden Monaten nicht aus, sieht diese jedoch als letzten Akt vor einer längeren Korrektur. Seiner Einschätzung nach wurde die aktuelle Rallye durch eine Neujustierung nach Jahren der ETF-Liquidation und des rückläufigen Anlegerinteresses ausgelöst und habe inzwischen fast ein Jahrzehnt gedauert.

Nach einer der stärksten Rallyes seit Jahrzehnten könnten Gold und Silber laut dem technischen Analysten Avi Gilburt in die finale Phase ihres langfristigen Zyklus eintreten. Der Gründer von ElliottWaveTrader warnt davor, dass sich der seit den Tiefständen 2015 bis 2016 laufende Aufwärtstrend seinem Ende nähert und bereits ab 2026 in einen mehrjährigen Bärenmarkt übergehen könnte.

Kurzfristig richtet Gilburt den Blick auf entscheidende technische Marken beim Goldpreis, der sich zuletzt oberhalb von 4.300 US-Dollar je Unze stabilisiert hat. Solange der Widerstand bei 4.383 US-Dollar nicht nachhaltig überwunden werde, hält er einen Rückgang bis in den Bereich von 3.800 US-Dollar für möglich. "Wenn das passiert, wäre das eine großartige Kaufgelegenheit", sagte er. "Dann würde es noch eine weitere große Rallye geben, bevor der Zyklus abgeschlossen ist." Gelinge dagegen der Ausbruch, könne Gold vor dem Hoch noch in Richtung der Marke von 5.000 US-Dollar laufen. Danach erwartet Gilburt jedoch eine mehrjährige Korrektur mit Kursen deutlich näher an 2.000 US-Dollar.

Beim Silber sieht er weiterhin größeres Aufwärtspotenzial, allerdings begleitet von erhöhter Volatilität. Sein langfristiges Ziel liegt bei 75 bis 80 US-Dollar. "Ich glaube nicht, dass wir schon am Ende sind", sagte Gilburt. Ein Rücksetzer in den Bereich von 43 bis 47 US-Dollar könne die Basis für eine letzte, parabolische Aufwärtsbewegung bilden. "Wenn wir 75 bis 80 US-Dollar erreichen", so Gilburt, "könnte dies den endgültigen Blow-off-Höhepunkt darstellen."

Seine Einschätzung steht im Kontrast zu vielen Analysten, die aufgrund fundamentaler Faktoren weiter steigende Preise erwarten. Gilburt misst diesen jedoch kaum Bedeutung bei. "Fundamentaldaten spielen wirklich keine Rolle", sagte er. "Sie sind in der Regel zufällige Faktoren." Auch der Status von Gold als Krisenabsicherung sei nicht verlässlich. "Was ist 2008 mit Gold passiert?", fragte er. "Es verlor über 30 Prozent seines Wertes, während der Aktienmarkt zusammenbrach."

Über den Edelmetallmarkt hinaus warnt Gilburt vor breiteren Risiken an den Finanzmärkten. Er rechnet mit steigenden Langfristzinsen, möglichen Schuldenkrisen und deflationärem Druck auf Vermögenspreise. Entsprechend hält er hohe Liquidität und kurzfristige Staatsanleihen. "Die Menschen glauben, dass Geld irgendwohin fließen muss", sagte er. "Das stimmt in einer deflationären Phase nicht."

Für Edelmetallinvestoren lautet seine Botschaft, den Zyklus nicht zu ignorieren. Die kommenden Monate könnten noch Chancen bieten, insbesondere bei Silber. "Diese Informationen geben den Menschen Zeit, sich zu schützen", sagte Gilburt. "Narrative können einem Anlagekonto wirklich schaden."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





