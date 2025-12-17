    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    'Ukraine Freedom House' für Rüstungskooperation geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Berlin wird Zentrum für deutsch-ukrainische Rüstungskooperation.
    • "Ukraine Freedom House" als Verbindungsbüro eröffnet.
    • Zusammenarbeit stärkt Ukraine und fördert deutsche Innovation.
    BERLIN (dpa-AFX) - Berlin soll zu einem zentralen Standort für die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft werden. Im Rahmen einer verstärkten Rüstungskooperation werde in der Stadt ein "Ukraine Freedom House" als Verbindungsbüro der ukrainischen Verteidigungsindustrie eröffnet, teilte die Berliner Senatskanzlei mit. Ziel sei, die Vernetzung der Rüstungsunternehmen beider Länder zu beschleunigen und konkrete gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen.

    Berlins Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten, Florian Hauer, sprach von einem wichtigen Signal. "Die geplante Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft ist eine echte Win-win-Lösung. Sie hilft der Ukraine und fördert zugleich die Innovationsfähigkeit Deutschlands in diesem Bereich." Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg./kr/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
