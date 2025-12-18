Oracle, CoreWeave & Nebius - Freud und Leid beim Bau von Rechenzentren!

Gerade als die Sorgen der Anleger wieder etwas nachzulassen scheinen, könnten unterschiedliche Entwicklungen beim Bau der Rechenzentren neue Sorgenfalten auf die Gesichter der Anleger bringen. Oracle kämpft mit der Finanzierung und CoreWeave mit der Planung. Nur beim europäischen Vertreter Nebius scheint es aktuell rund zu laufen.

Die Zahlen von Oracle und Broadcom haben bei den Anleger wieder eine Frage schmerzlich aufgeworfen: Wie schnell können die großen Konzerne ihre riesigen Investitionen in KI-Rechenzentren in Gewinne umwandeln?

Oracle vom Highflyer zum Sorgenkind

Als Oracle Anfang September seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlichte, kannten die Jubelstürme keine Grenzen. Besonders das prall gefüllte Auftragsbuch wurde gefeiert. Die Aktie machte einen riesigen Satz und Oracle-Gründer Larry Ellison war für eine klitzekleine Zeit sogar laut Forbes an Elon Musk vorbeigezogen und der reichste Mann der Welt. Die Freude währte allerdings nur kurz.

Drei Monate später sieht die Realität ganz anders aus. Larry Ellison ist nicht mehr der reichste Mann der Welt und die Aktie von Oracle notiert fast 50 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Innerhalb von drei Monaten ist aus dem KI-Highflyer eins der größten Sorgenkinder der Branche geworden. Und die Zahlen zum zweiten Quartal sind nicht der einzige Schuh, der bei Oracle mittlerweile drückt.

Steht der Heilsbringer auf der Kippe?

Der gefeierte Deal mit ChatGPT, der Oracle 300 Milliarden US-Dollar für bereitgestellte Rechenleistung einbringen sollte, könnte wackeln. Ende vergangener Woche berichtete Bloomberg unter Angaben von Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind, dass Oracle die geplanten Fertigstellungstermine für mehrere Rechenzentren, die für den KI-Entwickler OpenAI errichtet werden, nach hinten verschoben hätte. Statt wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2027 sollen einige der Anlagen nun erst 2028 fertiggestellt werden.

Als Hauptgründe für die Verzögerungen nannten die Informanten Engpässe bei Arbeitskräften sowie fehlende Materialien. Die Quellen wollten anonym bleiben, da es sich um interne Zeitpläne und nicht öffentliche Absprachen handelt.

Nur kurze Zeit später dementierte Oracle den Bericht und gab an, dass alles planmäßig verlaufe. Damit war das Thema aber nicht abgehakt. Zur Wochenmitte muss Oracle erneut einschreiten. Diesmal geht es um die Finanzierung eines Rechenzentrums in Michigan.

Der Konzern erklärte, die abschließenden Gespräche über eine Eigenkapitalfinanzierung für ein Rechenzentrumsprojekt im US-Bundesstaat Michigan verliefen weiterhin planmäßig. Dabei werde Blue Owl Capital nicht beteiligt sein. Der Investor hatte sich zuletzt an der Finanzierung großer Rechenzentrumsprojekte unter anderem für Oracle selbst und für Meta Platforms engagiert.

Zur Begründung teilte Oracle mit, dass es mit dem Entwicklungspartner Related Digital nach Prüfung mehrerer Alternativen den aus seiner Sicht passenden Eigenkapitalpartner ausgewählt habe. In diesem konkreten Fall sei die Entscheidung nicht auf Blue Owl gefallen. Mit der Stellungnahme reagierte der Konzern auf einen Bericht der Financial Times, wonach Blue Owl eine Investition in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar für das Projekt zurückgezogen hätte.

Trotzdem reagierte die Aktie von Oracle negativ auf den Bericht der Financial Times und gab um rund vier Prozent nach.

CoreWeave ist auch nicht mehr ein Anlegers Liebling

Auch bei CoreWeave läuft es derzeit alles andere als reibungslos. Ein zentraler KI-Rechenzentrumskomplex in Texas, der für das Geschäftsmodell des Unternehmens von großer Bedeutung ist, hat sich deutlich verzögert. Nach Informationen von mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen, auf die sich das Wall Street Journal (WJS) beruft, haben schwere Regenstürme zu Jahresbeginn den Bau in Denton um rund zwei Monate zurückgeworfen. Heftiger Regen und starke Winde verhinderten über Wochen hinweg, dass auf der Baustelle Betonarbeiten durchgeführt werden konnten.

Der im Bau befindliche Rechenzentrumsverbund soll künftig über eine Kapazität von etwa 260 Megawatt verfügen. CoreWeave plant, die Rechenleistung an OpenAI zu vermieten. Errichtet wird der Komplex von Core Scientific. Zusätzlich zu den wetterbedingten Verzögerungen kam es laut vom WSJ eingesehenen Unterlagen zu weiteren Rückschlägen, weil Konstruktionspläne für mehrere Rechenzentren überarbeitet werden mussten – sowohl in Texas als auch an anderen Standorten, an denen ein Partner für CoreWeave baut.

In einer Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen sprach CEO Michael Intrator von "vorübergehenden Verzögerungen" bei einem externen Rechenzentrumsentwickler, der hinter dem Zeitplan zurückliege. Später räumte er ein, dass es ein konkretes "Problem in einem Rechenzentrum" gebe, betonte jedoch zugleich, CoreWeave verfüge über insgesamt 32 Rechenzentren, die sich in unterschiedlichen Bau- und Entwicklungsstadien befänden. Finanzchef Nitin Agrawal präzisierte später, dass sich die Verzögerungen auf einen einzelnen Rechenzentrums-Partner beschränkten.

Trotzdem mehren sich die Fragezeichen rund um das CoreWeave. Der aggressive Ausbau der Infrastruktur wird zu großen Teilen über Schulden finanziert, der Umsatz hängt stark von wenigen Großkunden ab, und bislang schreibt der Konzern weiterhin Verluste. Sollten sich die Verzögerungen länger hinziehen als gedacht, dann könnte das die Aktie weiter belasten. Aktuell notiert sie fast 65 Prozent unter ihrem Allzeithoch und die Anleger suchen aktuell vergebens nach einem positiven Signal, um wieder zuzugreifen bei der Aktie.

Bei Nebius läuft es rund

Der niederländische Anbieter für KI-Infrastruktur hat mit Nebius AI Cloud 3.1 eine neue Version seiner Cloud-Plattform vorgestellt und bringt damit modernste Nvidia-Technologie nach Europa. Nebius setzt jetzt auf die neueste Generation der Nvidia-Chips (Blackwell Ultra), die besonders leistungsstark für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle sind.

Diese Technik ermöglicht es, riesige Datenmengen schneller zu verarbeiten und KI-Anwendungen effizienter zu betreiben. Nach eigenen Angaben ist Nebius der erste Cloud-Anbieter in Europa, der diese neuen Systeme bereits produktiv einsetzt – Kunden nutzen sie schon im Alltag.

Ein weiterer Vorteil: Die Systeme sind über extrem schnelle Verbindungen vernetzt. Dadurch können mehrere Rechner besser zusammenarbeiten, was vor allem bei komplexen KI-Projekten einen deutlichen Leistungsschub bringt.

Mit Version 3.1 verbessert Nebius außerdem die Transparenz für seine Kunden. Unternehmen sehen nun in Echtzeit, wie viel Rechenleistung ihnen zur Verfügung steht und wo noch Kapazitäten frei sind. Das erleichtert die Planung und verhindert unangenehme Überraschungen bei Engpässen.

Hinzu kommen bessere Werkzeuge für Entwickler, mehr Anbindungen an andere Softwarelösungen und klarere Kontrollmöglichkeiten für große Unternehmen. Das Ziel: KI-Projekte schneller, sicherer und einfacher in den produktiven Einsatz zu bringen.

Während Wettbewerber wie CoreWeave ebenfalls auf die neuesten Nvidia-Chips setzen, positioniert sich Nebius mit dem frühen und breiten Einsatz der Blackwell-Ultra-Technologie als einer der Vorreiter im europäischen KI-Cloud-Markt.

Im Sog der allgemeinen Sorgen um die Profitabilität von KI-Projekten ist die Aktie von Nebius auch unter die Räder gekommen und notiert aktuell rund 43 Prozent unter seinem Allzeithoch.

Mein Tipp: Wenn schon, dann Nebius!

Der Vergleich zwischen Nebius, Oracle und CoreWeave zeigt ein klares Stimmungsbild am Markt. Während Oracle mit Verzögerungen bei Großprojekten zu kämpfen hat und CoreWeave durch Bauprobleme, hohe Verschuldung und eine enge Kundenbasis unter Druck steht, präsentiert sich Nebius operativ deutlich stabiler. Der frühzeitige produktive Einsatz modernster Nvidia-Technologie, die hohe Transparenz bei Kapazitäten und der zügige Ausbau der Infrastruktur sprechen für eine bessere Ausgangslage.

Trotzdem sollten Anleger insgesamt vorsichtig bleiben. Der KI-Infrastrukturmarkt ist kapitalintensiv, anfällig für Verzögerungen und stark vom Investitionsklima abhängig. Innerhalb dieses Trios sticht Nebius jedoch positiv hervor. Gelingt es der Aktie, in den kommenden Tagen die Marke von 80 US-Dollar zu verteidigen, wäre Nebius derzeit die erste Adresse, bei der risikobewusste Anleger einen kleinen Fuß in die Tür stellen könnten.

Insgesamt bleibt die Stimmung angeschlagen und bei jeder schlechten Nachricht aus der Branche dürfte Nebius in Sippenhaft genommen werden, daher sollten Anleger vorsichtig agieren und genaustens auf die Stimmung am Markt achten.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

