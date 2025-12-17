BAE Systems verkauft knapp 50 % an Airline

BAE Systems plant, Global Depositary Receipts (GDRs) im Wert von rund 8 Prozent der Anteile an Air Astana zu verkaufen. Dies entspräche knapp der Hälfte der 16,95 Prozent-Beteiligung, die BAE Systems seit dem Börsengang von Air Astana in London im Februar 2024 gehalten hatte. Air Astana war 2001 als Joint Venture zwischen BAE Systems und der kasachischen Regierung gegründet worden, wobei BAE Systems damals 49 Prozent der Anteile besaß.

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems bestätigte am Mittwoch den Abschluss der Platzierung von Aktien, den das Unternehmen an Air Astana hielt und verkaufte dabei einen größeren Teil seiner Beteiligung als geplant. Nach Börsenschluss am Dienstag in London gab BAE Systems bekannt, dass das Unternehmen seine Beteiligung an Air Astana nahezu halbieren wolle. Gleichzeitig räumte die kasachische Fluggesellschaft ein, dass ihre Aktien für den in London ansässigen Rüstungskonzern nicht mehr zum Kerngeschäft gehören.

Am Mittwoch bestätigte BAE, dass die Aktienplatzierung zum Verkauf von 9,0 Millionen GDRs, was einem Anteil von etwa 10,1 Prozent entspricht, geführt hat, wodurch BAE noch 6,1 Millionen GDRs, also einen Restanteil von 6,9 Prozent, besitzt. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 5,80 US-Dollar je GDR, was einem Bruttoerlös von 52,2 Millionen US-Dollar entspricht. Die Platzierung wurde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens von Jefferies International Ltd und Wood & Co Financial Services durchgeführt.

In einer Erklärung am Dienstag teilte Air Astana mit, dass BAE Systems seit der Gründung ein "wichtiger Partner" sei. "Wir erkennen an, dass Air Astana im Kontext der Gesamtaktivitäten von BAE Systems nicht mehr zum Kerngeschäft gehörte, und freuen uns darauf, in dieser spannenden Phase unserer Entwicklung neue Aktionäre im Konzern willkommen zu heißen." Air Astana merkte an, dass der Verkauf den Vorteil mit sich bringen werde, den Streubesitz ihrer Aktien zu erhöhen.

Die Aktie von BAE Systems ist in diesem Jahr mehr als 39 Prozent im Plus. Am Mittwoch steht sie 1,58 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 19,32 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Renditeturbo 2026 – Diese 5 Aktien könnten überraschen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!