    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBAE Systems AktievorwärtsNachrichten zu BAE Systems

    Rüstungsaktie

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    BAE Systems verkauft knapp 50 % an Airline

    Der britische Rüstungskonzern BAE Systems halbiert seine Beteiligungen an Air Astana und will damit 52,2 Millionen US-Dollar erzielen. Das Unternehmen will sich ab sofort wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • BAE Systems halbiert Beteiligung an Air Astana.
    • Verkauf bringt 52,2 Millionen US-Dollar ein.
    • Fokus auf Kerngeschäft nach Aktienplatzierung.
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Rüstungsaktie - BAE Systems verkauft knapp 50 % an Airline
    Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

    Der britische Rüstungskonzern BAE Systems bestätigte am Mittwoch den Abschluss der Platzierung von Aktien, den das Unternehmen an Air Astana hielt und verkaufte dabei einen größeren Teil seiner Beteiligung als geplant. Nach Börsenschluss am Dienstag in London gab BAE Systems bekannt, dass das Unternehmen seine Beteiligung an Air Astana nahezu halbieren wolle. Gleichzeitig räumte die kasachische Fluggesellschaft ein, dass ihre Aktien für den in London ansässigen Rüstungskonzern nicht mehr zum Kerngeschäft gehören.

    BAE Systems plant, Global Depositary Receipts (GDRs) im Wert von rund 8 Prozent der Anteile an Air Astana zu verkaufen. Dies entspräche knapp der Hälfte der 16,95 Prozent-Beteiligung, die BAE Systems seit dem Börsengang von Air Astana in London im Februar 2024 gehalten hatte. Air Astana war 2001 als Joint Venture zwischen BAE Systems und der kasachischen Regierung gegründet worden, wobei BAE Systems damals 49 Prozent der Anteile besaß. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BAE Systems Plc!
    Short
    17,99€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 12,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    15,36€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 10,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BAE Systems

    -0,36 %
    -3,59 %
    -5,00 %
    -17,72 %
    +33,99 %
    +98,14 %
    +238,39 %
    +177,01 %
    +334,62 %
    ISIN:GB0002634946WKN:866131

    Am Mittwoch bestätigte BAE, dass die Aktienplatzierung zum Verkauf von 9,0 Millionen GDRs, was einem Anteil von etwa 10,1 Prozent entspricht, geführt hat, wodurch BAE noch 6,1 Millionen GDRs, also einen Restanteil von 6,9 Prozent, besitzt. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 5,80 US-Dollar je GDR, was einem Bruttoerlös von 52,2 Millionen US-Dollar entspricht. Die Platzierung wurde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens von Jefferies International Ltd und Wood & Co Financial Services durchgeführt.

    In einer Erklärung am Dienstag teilte Air Astana mit, dass BAE Systems seit der Gründung ein "wichtiger Partner" sei. "Wir erkennen an, dass Air Astana im Kontext der Gesamtaktivitäten von BAE Systems nicht mehr zum Kerngeschäft gehörte, und freuen uns darauf, in dieser spannenden Phase unserer Entwicklung neue Aktionäre im Konzern willkommen zu heißen." Air Astana merkte an, dass der Verkauf den Vorteil mit sich bringen werde, den Streubesitz ihrer Aktien zu erhöhen.

    Die Aktie von BAE Systems ist in diesem Jahr mehr als 39 Prozent im Plus. Am Mittwoch steht sie 1,58 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 19,32 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 –
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungsaktie BAE Systems verkauft knapp 50 % an Airline Der britische Rüstungskonzern BAE Systems halbiert seine Beteiligungen an Air Astana und will damit 52,2 Millionen US-Dollar erzielen. Das Unternehmen will sich ab sofort wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     