Diese Chipaktien könnten 2026 Ihr Portfolio explodieren lassen

"Wir prognostizieren ein weiteres Jahr mit einem soliden Wachstum von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei KI-Halbleitern, angetrieben durch eine starke Auslastung der Rechenzentren, ein knappes Angebot, die Einführung in Unternehmen und den Wettlauf zwischen LLM-Entwicklern, Hyperscale- und staatlichen Kunden", schrieb Arya in der Analyse. Damit bezog er sich auf die wachsende Bedeutung großer Sprachmodelle.

Die Bank of America hält an seiner Prognose fest: Künstliche Intelligenz bleibt auch 2026 das wichtigste Investmentthema. Laut einer Analyse von Analyst Vivek Arya steckt der Markt für KI-Chips weiterhin in einer frühen bis mittleren Wachstumsphase.

Er warnt zugleich vor Schwankungen: Die Aufmerksamkeit auf KI-Renditen und die Finanzkraft großer Anbieter könne Aktien volatil halten. Diese können "jedoch durch neuere/schnellere LLM-Entwickler und KI-Fabriken, die Unternehmens- und staatliche Kunden bedienen, ausgeglichen werden".

Wachstum von Halbleitern soll weiter steigen

Arya erwartet, dass der Halbleitermarkt 2026 um etwa 30 Prozent wächst und erstmals nahe einer Billion US-Dollar Umsatz erreichen könnte.

"Unsere Prognose stützt sich auf die starke Nutzung von Rechenzentren, begrenzte Lieferkapazitäten und eine zunehmende Unternehmensadaption von KI-Lösungen", erklärte Arya.

Die Top sechs KI-Aktien für 2026

Die Bank of America empfiehlt sechs große Halbleiteraktien mit Führungspositionen im Sektor. An der Spitze steht Nvidia und Arya sieht weiteres Potenzial:

"Unser Kursziel von 275 US-Dollar ist gerechtfertigt durch Nvidias führenden Marktanteil in schnell wachsenden KI-Computing- und Netzwerksegmenten."

Broadcom wird ebenfalls mit "Kaufen" bewertet. Das Unternehmen hat das zweitgrößte Aufwärtspotenzial mit einem Kursziel von 500 US-Dollar.

Auch Lam Research gehört zu den Favoriten. Arya sieht ein Kursziel von 195 US-Dollar. Die Bewertung bewegt sich nahe dem oberen Ende der historischen Spanne. Sie basiert auf der starken Marktstellung bei Schlüsseltechnologien der Chipfertigung, wachsenden Anteilen im Foundry- und Logikgeschäft sowie soliden Gewinnaussichten.

Weitere Empfehlungen sind KLA mit einem Kursziel von 1.450 US-Dollar, Analog Devices mit 320 US-Dollar und Cadence Design Systems mit 400 US-Dollar.

Trotz möglicher Kursschwankungen rechnet die Bank of America 2026 mit hohen Renditen bei ausgewählten Chipaktien, getrieben von stark ausgelasteten Rechenzentren, knappen Kapazitäten und dem Wettlauf großer KI-Anbieter.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion