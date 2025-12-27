    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Diese Chipaktien könnten 2026 Ihr Portfolio explodieren lassen

    Die Bank of America sieht die KI-Revolution erst am Anfang. Sechs Top-Chipaktien könnten 2026 zweistellige Renditen liefern.

    Die Bank of America hält an seiner Prognose fest: Künstliche Intelligenz bleibt auch 2026 das wichtigste Investmentthema. Laut einer Analyse von Analyst Vivek Arya steckt der Markt für KI-Chips weiterhin in einer frühen bis mittleren Wachstumsphase.

    "Wir prognostizieren ein weiteres Jahr mit einem soliden Wachstum von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei KI-Halbleitern, angetrieben durch eine starke Auslastung der Rechenzentren, ein knappes Angebot, die Einführung in Unternehmen und den Wettlauf zwischen LLM-Entwicklern, Hyperscale- und staatlichen Kunden", schrieb Arya in der Analyse. Damit bezog er sich auf die wachsende Bedeutung großer Sprachmodelle.

    Er warnt zugleich vor Schwankungen: Die Aufmerksamkeit auf KI-Renditen und die Finanzkraft großer Anbieter könne Aktien volatil halten. Diese können "jedoch durch neuere/schnellere LLM-Entwickler und KI-Fabriken, die Unternehmens- und staatliche Kunden bedienen, ausgeglichen werden".

    Wachstum von Halbleitern soll weiter steigen

    Arya erwartet, dass der Halbleitermarkt 2026 um etwa 30 Prozent wächst und erstmals nahe einer Billion US-Dollar Umsatz erreichen könnte.

    "Unsere Prognose stützt sich auf die starke Nutzung von Rechenzentren, begrenzte Lieferkapazitäten und eine zunehmende Unternehmensadaption von KI-Lösungen", erklärte Arya.

     

    Die Top sechs KI-Aktien für 2026

    Die Bank of America empfiehlt sechs große Halbleiteraktien mit Führungspositionen im Sektor. An der Spitze steht Nvidia und Arya sieht weiteres Potenzial:

    "Unser Kursziel von 275 US-Dollar ist gerechtfertigt durch Nvidias führenden Marktanteil in schnell wachsenden KI-Computing- und Netzwerksegmenten."

    Weitere Empfehlungen sind KLA mit einem Kursziel von 1.450 US-Dollar, Analog Devices mit 320 US-Dollar und Cadence Design Systems mit 400 US-Dollar.

    Trotz möglicher Kursschwankungen rechnet die Bank of America 2026 mit hohen Renditen bei ausgewählten Chipaktien, getrieben von stark ausgelasteten Rechenzentren, knappen Kapazitäten und dem Wettlauf großer KI-Anbieter.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


