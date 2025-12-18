Lindt & Sprüngli liefert einen Koffer Schokolade

Die Namensaktie des Unternehmens dürfte jedoch aufgrund ihres hohen Kurswerts kaum für jedes Portfolio geeignet sein dürfte. Wer dennoch am Unternehmenserfolg teilhaben möchte, kann alternativ die Lindt & Sprüngli Partizipationsscheine (ISIN: CH 001 057 076 7) kaufen. Für den gibt es aber keine Sachdividende.

Lindt & Sprüngli zahlt die wohl bekannteste und süßeste Sachdividende. Der Schweizer Schokoladenhersteller gibt sie in Form eines Schokoladenkoffers aus. Der beinhaltet ganze 4 - 5 kg an Lindt Spezialitäten und hat einen Wert von ca. 1.000 Euro. Um diesen zu bekommen, muss man nur eine Aktie besitzen und im Aktionärsregister namentlich erfasst werden.

Lindt & Sprüngli zählt zu den bekanntesten Premium-Schokoladenherstellern der Welt. Das 1845 gegründete Schweizer Unternehmen ist bekannt für seine hohe Produktqualität, starke Marken und eine klar positionierte Premiumstrategie. Mit Marken wie Lindt, Ghirardelli, Russel Stover und Hofbauer ist der Konzern breit aufgestellt.

Stabiles Wachstum, steigender Gewinn

Eigene Produktionsstätten und ein wachsendes Netz von Lindt Boutiquen und Outlets ermöglichen eine hohe Kontrolle über Qualität, Margen und Markenauftritt. Diese vertikale Integration verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Massenherstellern.

Das Geschäft der Schweizer wächst seit Jahren mit stabilen Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz im Durchschnitt um rund 6,4% auf 23,6 Mrd. Franken in 2024 an. Das operative Ergebnis stieg im selben Zeitraum um durchschnittlich 15,3% p.a. auf zuletzt 904,4 Mio. Franken. Dies zeigt eindrücklich, dass es dem Unternehmen trotz Herausforderungen wie steigenden Kakaopreisen, Inflation und geopolitischen Unsicherheiten gut gelingt, Kosten zumindest teilweise über Preisanpassungen weiterzugeben.

Faire Bewertung

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie mit einem KGV um 34 zwar kein Schnäppchen. Angesichts des breiten und schwer zu überwindenden Burggrabens und der vergleichsweise hohen Preissetzungsmacht ist das Gewinnmultiple jedoch gerechtfertigt.