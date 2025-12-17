Nagarro - Aktie gerät unter Druck - 17.12.2025

Die Nagarro Aktie ist bisher um -3,64 % auf 76,15€ gefallen. Das sind -2,88 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,09 %, geht es heute bei der Nagarro Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nagarro in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +60,69 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um +4,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nagarro +0,06 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,12 % 1 Monat +35,55 % 3 Monate +60,69 % 1 Jahr -5,98 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.