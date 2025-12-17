BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die zweite Tranche seiner Aktienrückkäufe bis zum 15. Dezember abgeschlossen, schrieb Tom Zhang am Mittwoch. Seit dem 5. Juni seien gut 2 Millionen Aktien gekauft und dafür 397 Millionen Euro ausgegeben worden. Damit seien 88 Prozent des genehmigten Rahmens ausgeschöpft worden./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 221,9EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 15:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

