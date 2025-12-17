BARCLAYS stuft Hermes auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstumstempo des Luxusgüterkonzerns im vierten Quartal dürfte gegenüber dem dritten Jahresviertel etwas nachgelassen haben, schrieb Carole Madjo am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Zur Begründung führte sie höhere Vergleichshürden an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 06:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 2.108EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 15:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
