    dpa-AFX-Überblick

    UNTERNEHMEN vom 17.12.2025 - 15.15 Uhr

    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 17.12.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Südzucker erwartet keine Erholung im Zuckermarkt

    MANNHEIM - Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker geht für das neue Geschäftsjahr von einem anhaltend schwierigen Zuckermarkt aus. Das Unternehmen erwartet daher auch im neuen Geschäftsjahr keine großen Sprünge. So dürfte der Umsatz weiter sinken und das operative Ergebnis allenfalls moderat steigen. Im Sommer hatte Südzucker bereits für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende Februar) seine Prognose wegen deutlich gesunkener Zuckerpreise und Absatzmengen gesenkt.

    ROUNDUP: Warner rät zu Ablehnung von Paramount-Gebot - Bekennt sich zu Netflix

    NEW YORK - Im Tauziehen um Warner Brothers Discovery stellt sich der Hollywood-Riese gegen eine Übernahme durch den Rivalen Paramount Skydance . Die Führungsspitze veröffentlichte am Mittwoch eine formale Antwort, in der sie ihren Aktionären empfahl, das "unaufgefordert" unterbreitete Angebot nicht anzunehmen. Dieses sei unangebracht und bleibe hinter der Offerte von Netflix zurück. Der Vorstand empfehle einstimmig das Angebot der Streamingplattform. Zuvor hatten bereits das "Wall Street Journal" und die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine bevorstehende Watsche für Paramount berichtet.

    IPO/ROUNDUP: Panzerhersteller KNDS will 2026 an die Börse

    AMSTERDAM - Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS bestätigt seine Pläne für einen Börsengang: Abhängig von den Marktbedingungen sei für 2026 eine Doppelnotierung in Paris und Frankfurt geplant, teilte das in Amsterdam ansässige Unternehmen am Mittwoch mit. Zuvor hatte bereits Bloomberg über eine bevorstehende Ankündigung berichtet und sich dabei auf eingeweihte Personen gestützt. Laut der Nachrichtenagentur peilt KNDS bei dem Börsengang eine Bewertung von rund 20 Milliarden Euro an.

    Thyssenkrupp Nucera setzt vorerst auf Chlor-Alkali-Geschäft - Aktie steigt

    DORTMUND - Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera geht von einer anhaltend robusten Entwicklung in seinem Chlor-Alkali-Geschäft aus. Das Geschäft sei derzeit "unser Stabilitätsanker", sagte Konzernchef Werner Ponikwar am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens. Der Bereich dürfte daher den Löwenanteil zu Umsatz und Ergebnis im neuen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) beitragen.

    ROUNDUP: Ionos präzisiert Umsatzprognose für 2025 - Zuversicht für 2026

    KARLSRUHE/BERLIN - Trotz Verzögerungen bei gewissen Kundenprojekten will der Internetdienstleister Ionos in diesem Jahr profitabler wirtschaften. Der zum United-Internet-Konzern gehörende Webhoster hob deshalb am Mittwoch sein 2025er-Ziel für die Marge an. Das Umsatzwachstum fällt nun aber voraussichtlich geringer aus. An der Börse kam das nicht gut an, obwohl das Management um Unternehmenschef Achim Weiß für 2026 einen erneuten Anstieg von Erlös und operativem Ergebnis in Aussicht stellte. Die Aktie gab nach und fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang April.

    Continental-Chef Setzer geht - Kötz übernimmt

    HANNOVER - Wechsel an der Spitze des Reifenherstellers Continental : Vorstandschef Nikolai Setzer gibt die Führung des Konzerns bereits zum Jahreswechsel ab, Nachfolger wird der bisherige Reifenchef Christian Kötz. Das habe der Aufsichtsrat nun beschlossen, teilte der Konzern mit.

    Kreise: Amazon prüft milliardenschwere Investition in ChatGPT-Entwickler OpenAI

    NEW YORK - Der US-Onlinehändler und Technologiekonzern Amazon will sein Geschäft rund um die Künstliche Intelligenz (KI) offenbar mit einer milliardenschweren Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI ausbauen. Dabei geht es um mindestens 10 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Mrd Euro), wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person berichtet. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Die potenzielle Investition könnte die Bewertung von OpenAI auf mehr als 500 Milliarden Dollar treiben.

    Weitere Meldungen

    -Bundesumweltminister: Stimmen Lockerung von Gentechnik-Regeln nicht zu -Topp Holding darf sich an Buchhändler Hugendubel beteiligen -ROUNDUP: VW startet Batteriefabrik in Salzgitter - Akkus für ID. Polo -ROUNDUP: EU-CO2-Zoll soll für Waschmaschinen und andere Waren kommen -Verkehrsprojekte sollen beschleunigt werden
    -Mehr Angebote für Patienten in Apotheken
    -Urteil: Amazon darf Video-Kunden keine Werbung aufzwängen -Klage gegen Ex-Manager der insolventen Greensill-Bank -Deutsche Bank startet Wero für Millionen Kunden
    -Kabinett bringt Riester-Reform auf den Weg
    -Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an -EU-Kommission will in Europa produzierte Batterien fördern -Trump-Schwiegersohn zieht sich aus Warner-Gebot zurück -Europa weltweit Nummer zwei bei Quanten-Patenten hinter USA -Start-up will sich Twitter-Name sichern - Musks X wehrt sich -ROUNDUP: Batteriefirma CustomCells hat Restrukturierung abgeschlossen -Agrarminister versteht Ärger der Bauern über Butterpreis -Ausschuss berät über Gesetz gegen höhere Kassenbeiträge -Veltins übernimmt Karamalz - Malzgetränke-Markt in Bewegung -Niedersachsens Umweltminister: Gasförderung-Abkommen widerspricht Klimazielen -Tesla droht einmonatiger Verkaufsstopp in Kalifornien -Studie: Flüge in gehobenen Klassen deutlich klimaschädlicher -EU-Kommission will nahezu klimaneutrale Firmenwagen
    -Mehr Risiko, mehr Rendite - die neuen Altersvorsorgepläne -Broker Trade Republic wird wertvollstes deutsches Start-up -ROUNDUP: Krise dämpft Winterurlaubspläne
    -CO2-Zoll: EU-Kommission präsentiert Änderungsvorschläge -Prognose: Energieverbrauch 2025 trotz Kälte gesunken°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 192,1 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,03 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +25,83 %/+62,52 % bedeutet.




