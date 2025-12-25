Ihre wichtigsten Termine
Börsen an Weihnachten geschlossen in Frankfurt, London, Madrid, New York, Paris
Konjunkturdaten
06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 11/25
Hinweis
1. Feiertag "Weihnachten"
Börsen geschlossen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich
Börsen geöffnet in Russland, Japan und China
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 25.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 04:00 JPN Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
Webinare
|Zeit
|Thema
|29.12. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|30.12. 11:30
|Webinar
|onemarkets: 30 Minuten Durchblick: Der große Jahresrückblick
|30.12. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|05.01. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|07.01. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Ausblick 2026 inklusive Vorstellung der dafür verwendeten Methoden
